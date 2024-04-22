Эксперт рассказал об относительно свежей схеме мошенничества

Алексей Надёжкин, руководитель Центра защиты прав граждан Справедливой России по Новосибирской области:

— Все чаще в Новосибирский Центр защиты прав граждан Справедливой России обращаются граждане насчет звонков, якобы, из МФЦ. Схема относительно новая, поэтому кратко расскажу, в чём она заключается.

По телефону аферист представляется сотрудником МФЦ и сообщает, что на его имя поступило письмо из той или иной организации – ФНС, банка, районной администрации и т.п. После чего предлагает, чтобы человеку не приходилось приезжать за письмом лично, перенаправить его на электронную почту. Для этого нужно «всего лишь, в режиме диалога, продиктовать код из СМС».

Обман в том, что код мошенник использует для регистрации фальшивого аккаунта на том или ином сервисе, откуда потом сможет оформить либо кредит, либо совершить другие противоправные действия.

Есть простой метод обезопасить себя – спросите имя «сотрудника» и уточните, из какого конкретно МФЦ он звонит. Затем сразу кладите трубку и перезванивайте – только не на этот же номер телефона, а на тот, который указан в контактах на сайте соответствующего МФЦ. С вероятностью в 99% выяснится, что сотрудник с таким именем вам оттуда не звонил.

Аналогичный совет применим и для других схем телефонного мошенничества. Откуда бы вам не звонили – МВД, ФСБ, ФНС, банк – всегда уточняйте у собеседника его имя, фамилию, должность и звание (при наличии), а также адрес отделения/офиса где он, якобы, находится. Далее обязательно прервите диалог, посмотрите в онлайн-справочнике настоящий телефон отделения/офиса и перезвоните туда для уточнения сведений. Если сотрудник и звонок реальны – вы всегда сможете возобновить беседу.