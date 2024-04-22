Начальника новосибирской полиции увезли на скорой из рабочего кабинета

Над МВД Новосибирской области сгущаются тучи. Громкий арест бывшего главы отдела по борьбе с коррупцией Владимира Вялкова, который, по версии следствия, крышевал фирмы с контрафактным алкоголем, заставил нервничать многих действующих силовиков. Очевидно, что череда скандальных задержаний еще не закончилась. У следователей могут возникнуть вопросы уже к действующим сотрудникам. Многие сейчас находятся под пристальным вниманием СБ и СК. В такой обстановке работа ведомства проходит в достаточно напряженном режиме.

На днях медицинская помощь потребовалась заместителю главы регионального МВД, начальнику полиции Константину Гаврину.

― На рабочем месте ему стало плохо, он едва не потерял сознание, вызвали медиков, увезли в больницу, ― сообщил Infopro54 источник, знакомый с ситуацией.

По городу тут же поползли нехорошие слухи, что генерал-майора якобы пришли арестовывать. В действительности оказалось, что это просто проблемы со здоровьем, и они никак не связаны с проблемами с законом. Официально у полицейского их нет.

По данным сайта ГУ МВД, Константин Вячеславович Гаврин родился 26 апреля 1977 года в городе Чулыме Новосибирской области. Службу в органах внутренних дел начинал в 1998 году в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела внутренних дел Заельцовского района. В дальнейшем проходил службу в подразделениях криминальной милиции. Занимал должности начальника отдела по борьбе с организованными группами и преступными сообществами Управления по борьбе с организованной преступностью. В 2013 году был назначен на должность начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области. В 2019 году стал заместителем начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области – начальником полиции.

Имеет ведомственные награды, в том числе пистолет Макарова, нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД России», Медаль «За отличие в охране общественного порядка».