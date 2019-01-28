Эксперты Альфа Банка прогнозируют замедление роста оборота розничной торговли

— Рост оборота розничной торговли в декабре составил всего 2,3% г/г, что ниже консенсус-прогноза (3,0% г/г) и очень близко к нашему осторожному прогнозу роста на 2,2% г/г. По сути, если абстрагироваться от аномального роста в ноябре на 3,0% г/г, рост оборота розничной торговли лишь немного превышал 2% г/г с сентября 2018 г. и был ниже роста за 2018 г. (2,6% г/г). Кроме того, хотя рост оборота розничной торговли указывает на то, что в 2018 г. потребление ускорялось, динамика потребления домохозяйств рисует другую картину, — отмечают главный экономист АО «Альфа Банк» Наталия Орлова и аналитик Валерия Волгарева.

Эксперты подчеркивают, что в отличие от динамики оборота розничной торговли, которая может отражать статистический эффект после установки кассовых аппаратов в 2017 г., рост потребления домохозяйств замедлился с 3,4% г/г в 2017 г. всего до 2,5% г/г за девять месяцев 2018 года, указывая на ограничения спроса.

— Мы ожидаем, что динамика потребления в 2019 г. будет слабой. На то есть три причины – во-первых, скачок инфляции негативен для роста потребления в краткосрочной перспективе: мы ожидаем, что инфляция ускорится до 5,6-5,7% г/г к марту-апрелю против 5,0% г/г в январе, что может ограничить рост оборота розничной торговли примерно на уровне 1,0% г/г в 1К19. Во-вторых, рост зарплат замедлился в конце 2018 г., их номинальный рост на 6,9% г/г в декабре оказался особенно слабым, а безработица составила 4,8% в конце 2018 г. Оба фактора также не способствуют оптимизму. Наконец, рост розничного кредитования стабилизировался на уровне 22% г/г в последние три месяца; в свете повышения ставки и с учетом использования ЦБ макропруденциальных мер, его рост в дальнейшем замедлится. Сочетание более высокой инфляции, замедления роста зарплат и замедления роста розничного кредитования приведут к росту потребления всего на 1,5% г/г в этом году, — говорят аналитики.

Эксперты отмечают, что рост промпроизводства в 2018 г. оказался сильнее, чем ожидалось.

— Несмотря на слабость потребительского тренда промпроизводство оказалось относительно сильным в 2018 г. – оно выросло на 2,9% г/г против 2,1% г/г в 2017 г. Тем не менее, как мы указывали ранее, этот рост отчасти вызван ростом выпуска в секторе добычи полезных ископаемых на 4,1% г/г (2,1% г/г в 2017 г.) и не столь диверсифицирован, как мог бы быть. Росстат также повысил оценку роста выпуска в строительстве, и сейчас она составляет 5,3% г/г в 2018 г. после снижения на 1,2% г/г в 2017 г., однако это улучшение может быть связано с госпроектами, такими, как реновация Москвы. Еще одно опасение связано с тем, что рост несырьевого экспорта, который может быть еще одной причиной ускорения роста промпроизводства в 2018 г., замедлился в 2П18 и не ясно, до какой степени он будет триггером роста в 2019 году, — говорят они.

В Альфа Банке уточнили, что цена на нефть, балансирующая бюджет, снизилась до $49/барр., отражая более высокое в сравнении с ожиданиями повышение налоговой нагрузки несырьевого сектора; ключевая ставка 7,75% – возврат к уровню 2017 г.

— Весьма умеренные результаты 2018 г. в целом не являются сюрпризом, учитывая что экономическая политика оставалась сдержанной. Минфин смог понизить цену на нефть, балансирующую бюджет, до $49/барр. в 2018 г., тогда как мы прогнозировали примерно $60/барр. – столь неожиданное снижение цены на нефть, балансирующей бюджет, означает, что налоговая нагрузка на несырьевой сектор росла быстрее, чем можно было предположить (ненефтяные бюджетные доходы выросли на 16% г/г в 2018 г.), что явно негативно для роста. ЦБ дал обратный ход циклу понижения ставки – хотя ставка составила 7,75% в конце 2018 г., то есть оказалась на том же уровне, что и в конце 2017 г., два повышения ставки, которые прошли с сентября, оказались негативным сюрпризом для реального сектора. Хорошая новость заключается в том, что замедление роста сдерживает инфляционные риски и, следовательно, не делает необходимым дополнительное повышение ставки. Плохая новость связана с тем, что риски замедления роста выглядят существенными и мы ждем роста ВВП на 0,8% по итогам 2019 года, — резюмируют аналитики Альфа Банка.

Фото: пресс-служба Альфа Банка