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Малышке из Алтайского края требуются деньги на стенты и расходные материалы

  • 28/01/2019, 12:55
Не хватает — 530 893 рублей.

— Сложный порок сердца – комбинированное сужение клапана легочной артерии, недоразвитие правого желудочка, открытый артериальный проток – у дочки обнаружили на второй день жизни. А на следующий день состояние Вики резко ухудшилось: посинели ручки и пальчики на ножках, дочка начала стремительно терять вес. Из роддома на реанимобиле Вику срочно отправили в детскую краевую детскую больницу в Барнаул, — рассказывает мама Вики Лилия Петрушина.

По словам Лилии, состояние малышки было очень тяжелым, она не могла сама дышать, врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.

— Требовалась сложная операция, и дочку перевели в Новосибирск, в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) имени академика Е.Н. Мешалкина. Там в возрасте двух недель Вику прооперировали – установили сосудистый протез. Дочка начала самостоятельно есть, набирать вес. Через три месяца Вике сделали еще одну, плановую операцию. Она тоже прошла успешно, — рассказывает мама девочки.

По словам Лилии, отток крови по-прежнему затруднен, так как сохраняется сужение ветвей легочной артерии. Суженные участки необходимо в ближайшее время расширить с помощью стентов.

— У Вики прогрессирует сердечная недостаточность, нагрузка на правый желудочек сердца вскоре может привести к необратимым последствиям, то есть со временем он не сможет изгонять кровь в нужном объеме. Необходимо как можно скорее выполнить щадящую эндоваскулярную операцию – устранить суженные участки путем имплантации специальных стентов, — отмечает детский кардиохирург отделения врожденных пороков сердца НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина Артем Горбатых (Новосибирск).

По информации Русфонда сама операция будет проведена за счет госбюджета, но требуются стенты и расходные материалы. Их стоимость 543 043 рубля. 12 150 рублей собрали читатели Русфонда. Не хватает —  530 893 рублей. Мама Вике не в состоянии самостоятельно собрать такую сумму и просит помощи.

— Стенты и другие расходные материалы надо оплатить самим. А у меня таких денег нет: я мать-одиночка, живу на социальные выплаты, воспитываю двоих детей. Помогите, пожалуйста! — просит Лилия.

Помочь Вике можно по ссылке.

Фото: из архива семьи

 

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