Эксперты АО «ВЭД Агент» и Банка «Левобережный» проведут вебинар по импорту из Китая

Вебинар пройдет 1 февраля с 15:00 до 16:30 (по новосибирскому времени).

Модератором вебинара выступит Александр Дегтярев, управляющий АО «ВЭД Агент», член Общественного совета при ФТС, а также профильных комиссий и советов по развитию ВЭД. Эксперты обсудят:

как делать закупки, чтобы ожидания от товара и поставщика совпадали с реальностью;

как привезти товар без рисков даже в высокий сезон и при растущем спросе на доставку;

чего ждать импортеру от ФТС в 2022 году;

какие плюсы сотрудничества с уполномоченным экономическим оператором и таможенным представителем;

что изменится в валютном регулировании в 2022 году.

Начальник отдела валютного контроля Банка «Левобережный» (ПАО) Ксения Лисовская расскажет на вебинаре о планируемых изменениях пороговой суммы для постановки на учет контракта, о повышении суммы сделки, на которую в банк не нужно будет предоставлять контракт/инвойс, и о планах законодательных инициатив по валютному регулированию на 2022 год.

Ведущий эксперт по импорту из Китая «ВЭД Агент» Михаил Макаренко презентует набор инструментов, которые повышают эффективность закупки товаров в Китае. Стаж работа спикера – более 15 лет, 10 из которых он жил и работал в КНР. Под руководством Михаила реализованы сотни проектов на сумму более 30 млн долларов.

О проблемах и возможностях в международной логистике при импорте из Китая в 2022 году расскажет Кристина Паршенко, ведущий специалист отдела логистики «ВЭД Агент», преподаватель курса «Школа ВЭД», эксперт-практик в области международной логистики.

Тему оптимизации расходов для импортеров из Китая при таможенном оформлении в 2022 году поднимет Елена Черненко, специалист таможенного отдела «ВЭД Агент».

Чтобы получить доступ к трансляции и записи вебинара, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Добавим, что в первом квартале Банк «Левобережный» проведет вебинары, один из которых будет посвящен вопросам валютного контроля в 2022 году, другой – перспективам ведения ВЭД в современных реалиях 2022 года (нововведения, ограничения, логистика, изменения в налоговом законодательстве и прочее). Участие бесплатное. О времени проведения будет сообщено дополнительно, следите за новостями на сайте банка.