Эксперты АО «ВЭД Агент» и Банка «Левобережный» проведут вебинар по импорту из Китая

Вебинар пройдет 1 февраля с 15:00 до 16:30 (по новосибирскому времени).
Модератором вебинара выступит Александр Дегтярев, управляющий АО «ВЭД Агент», член Общественного совета при ФТС, а также профильных комиссий и советов по развитию ВЭД. Эксперты обсудят:
Начальник отдела валютного контроля Банка «Левобережный» (ПАО) Ксения Лисовская расскажет на вебинаре о планируемых изменениях пороговой суммы для постановки на учет контракта, о повышении суммы сделки, на которую в банк не нужно будет предоставлять контракт/инвойс, и о планах законодательных инициатив по валютному регулированию на 2022 год.
Ведущий эксперт по импорту из Китая «ВЭД Агент» Михаил Макаренко презентует набор инструментов, которые повышают эффективность закупки товаров в Китае. Стаж работа спикера – более 15 лет, 10 из которых он жил и работал в КНР. Под руководством Михаила реализованы сотни проектов на сумму более 30 млн долларов.
О проблемах и возможностях в международной логистике при импорте из Китая в 2022 году расскажет Кристина Паршенко, ведущий специалист отдела логистики «ВЭД Агент», преподаватель курса «Школа ВЭД», эксперт-практик в области международной логистики.
Тему оптимизации расходов для импортеров из Китая при таможенном оформлении в 2022 году поднимет Елена Черненко, специалист таможенного отдела «ВЭД Агент».
Чтобы получить доступ к трансляции и записи вебинара, нужно зарегистрироваться по ссылке.
Добавим, что в первом квартале Банк «Левобережный» проведет вебинары, один из которых будет посвящен вопросам валютного контроля в 2022 году, другой – перспективам ведения ВЭД в современных реалиях 2022 года (нововведения, ограничения, логистика, изменения в налоговом законодательстве и прочее). Участие бесплатное. О времени проведения будет сообщено дополнительно, следите за новостями на сайте банка.
Фото: unsplash.com
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