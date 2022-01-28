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За 2021 год камеры, установленные на дорогах области, собрали более 1,3 млрд рублей штрафов

  • 28/01/2022, 10:59
Автор:
новости Новосибирска
В Новосибирске и области проведут ревизию дорожных знаков.

По данным начальника ЦОДД Новосибирской области Вячеслава Трещева, в Новосибирской области работают 76 передвижных камер, которые устанавливают в боксы. Всего в регионе 341 антивандальный бокс. Кроме того, на дорога установлены 80 стационарных постов и 13 мобильных комплексов. Об этом Трещев сообщил на заседании рабочей группы по работе пассажирского транспорта и дорожно-строительной отрасли комитета по транспорту Законодательного собрания. За 2021 год за нарушения правил дорожного движения, зафиксированных камерами, были собраны более 1,3 млрд рублей.

Общественник Михаил Мезенцев обратил внимание на важный нюанс. По его словам, в КоАП РФ за нарушение самого распространенного нарушения, повышение скорости от 20 до 40 км/ч — штраф 500 рублей, а с учетом скидки (если оплата прошла в срок до 30 дней) — вообще 250 рублей.

— Водители, платя такие штрафы, не замечают этого, не считают это большой тратой. То есть низкие штрафы за нарушение ПДД не способствуют повышению безопасности, но лишь служат наполнением для дорожных фондов, — заявил Мезенцев.

Зампред регионального парламента Валерий Ильенко отметил, что на дорогах области и города Новосибирска необходимо навести порядок с дорожными знаками. По его словам, очень часто знак, ограничивающий скорость, был поставлен как первая реакция на появление очага аварийности, но потом, когда появился новый светофор или ограждение в этом месте и проблема, по сути, решена, знак почему-то остается.

— Знаки, установленные в начале ремонта дороги, по окончанию сразу не убирают. А если данный участок дороги в ремонте несколько лет, то водители вынуждены и зимой, когда работы не ведутся, соблюдать ограничение скорости на данном участке. Надо наводить порядок, — заявил Ильенко.

В качестве примера участники заседания привели знак, ограничивающий скорость движения на Октябрьской магистрали — 50 км/ч.

В итоге рабочая группа приняла решение поручить ГКУ ТУАД, ФКУ «Сибуправтодор» и мэрии Новосибирска до 1 марта провести ревизию дорожных знаков, чтобы убрать лишние с дорог. Группа также поддержала предложение руководителя новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслава Ашуркова о наведении порядка в случае парковки на дороге вторым и третьим рядом. По его словам, сегодня есть разные инструменты для борьбы с таким нарушением ПДД: «ПаркРайт» ЦОДД, эвакуаторы, протоколы по 12.19 ч. 4 со штрафом 2000 рублей от инспекторов ГИБДД.

Напомним, сегодня эта проблема особенно актуальна на центральных улицах Новосибирска, где ликвидированы парковочные карманы. В частности, на Вокзальной магистрали.

По материалам публикации на странице Вячеслава Ашуркова в Facebook

Фото редакции

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Штраф ПДД дороги


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