Эксперты Авито определили поисковые тренды 2019 года в Новосибирске

В прошлом году жители города хотели обзавестись предметами гардероба. В 2019 году квартирный вопрос занял первое место, сместив спортивную обувь на вторую строчку, а покупка сандалий замкнула топ-3. В рейтинге впервые появились такие запросы, как «велосипед» и «платье», но исчезли «куртка» и «ботинки». К такому выводу пришли эксперты Авито, проанализировав поисковые запросы.

Эксперты отмечают, что в 2019 году жители Новосибирска активно интересовались обувью.

— Новосибирцы активно искали кроссовки – соответствующий запрос оказался на первом месте. Квартира за год поднялась с пятого на вторую строчку рейтинга. Сандалии сохранили за собой третье место. Предметы гардероба: ветровка и комбинезон за год вырвались вперед и заняли 6-е и 7-е место соответственно. В этом году улучшил положение известный бренд одежды и обуви Zara, ухудшил – Ecco. В рейтинге поисковых запросов первого полугодия 2019 года появились такие позиции как велосипед (9-е место), платье (10-е место), — рассказали в Авито.

В компании уточнили, что с наступлением тепла жители Новосибирска стали активно искать кроссовки и сандалии: во II квартале в рейтинге запросов спортивная обувь стала лидером, а сандалии появились сразу на второй строчке рейтинга. Велосипед занимает четвертое место по популярности среди жителей города. Также в топ-10 появился такой предмет гардероба, как ветровка и кеды.

Фото: pixabay.com, автор- Calpower