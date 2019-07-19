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Минпромторг оценит долю интернет-торговли в Новосибирске

К концу 2019 года ведомство намерено консолидировать эту информацию, чтобы понять, как строить отношения с этим сегментом рынка.
  • 19/07/2019, 16:57
Автор: Юлия Данилова
Минпромторг оценит долю интернет-торговли в Новосибирске
По экспертным оценкам, в Новосибирске доля e-commerce в общем обороте розничной торговли может составлять 3-5%.

— Интернет-торговля повсеместно активно заходит в экономику. Это составная часть потребрынка, но пока нам достаточно сложно ее измерить. Нет норматива исчисления, по которому мы бы понимали, какой объем магазины интернет-торговли занимают сейчас в общем торговом обороте. К концу года мы будем понимать эти цифры и понимать, как строить отношения с этим сегментом торгового рынка, — сообщил на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров.

Он пояснил, что ведомство не будет требовать отчета от интернет-ритейлеров, но будет собирать информацию об их деятельности из всех открытых источников, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия.

— Интернет- торговля развивается все активнее. К нам заходят мощные игроки этого рынка. Есть запросы на открытие в регионе распредцентров крупных интернет-магазинов. Поэтому информация об их деятельности в области нам нужна не только для статистики, но и для общего понимания ситуации на рынке, — добавил Гончаров.

О каких игроках, планирующих открывать свои центры в Новосибирске, идет речь он не уточнил.

— Пока не совсем понятно,  какую именно информацию хочет консолидировать правительство. Но при желании это сделать можно, — говорит руководитель агентства «Маркетика» (ООО «Вебселлерс») Сергей Вепренцев. — Сначала составить список компаний, занимающихся интернет-торговлей, потом запросить у них необходимые данные. Обычно так у нас происходит.

По данным АКИТ (Ассоциации компаний интернет-торговли), доля e-commerce в общем обороте розничной торговли в России в 2018 году составила 5,3%. На СФО приходится 9% от российского рынка e-commerce в денежном выражении. Объем российского рынка онлайн-торговли в 2018 году эксперты АКИТ оценивают в 1,66 трлн рублей.

— По нашим оценкам, в Новосибирске эта доля может составлять 3-5%, так как все-таки по-прежнему основной объем онлайн-продаж приходится на центральный регион России, — говорит директор по связям с общественностью ГК «Обувь России» Наталья Паули. — Стоит отметить, что по разным розничным сегментам доля также отличается. Так, наибольшее проникновение онлайн-торговли наблюдается в сегменте бытовой техники и электроники. На российском обувном рынке доля e-commerce в 2018 году, по данным DISCOVERY Research Group, составила 10,5%.

Сергей Вепренцев добавляет, что по данным data in sight доля интернет-торговли в России около 2,5% от ВВП и она растет на 20% ежегодно. По его мнению, по доле интернет-торговли в Новосибирской области цифры будут похожие.

— Новосибирск в лидирующих регионах (после Москвы и Санкт-Петербурга) по росту онлайн-торговли.  Еще один важный момент — онлайн-торговля консолидируется вокруг федеральных брендов,  они являются драйвером для роста рынка, — говорит Вепренцев. — Сейчас уже более 60% интернет-аудитории делают покупки онлайн,  это говорит о том,  что переломный момент пройден,  дальше будет увеличиваться частота покупок

По мнению Натальи Паули, сейчас одним из драйверов роста российского рынка онлайн-торговли являются регионы, в которых открываются и развивают бизнес небольшие интернет-магазины.

— Поэтому в дальнейшем региональный рынок e-commerce будет увеличиваться, причем темпами, которые превышают темпы роста объемов традиционной торговли. Соответственно, и доля e-commerce также будет прирастать, — уверена она.

По данным минпромторга, на территории области сегодня работают 34 тысячи объектов потребрынка. Из них 12 тысяч стационарных розничных предприятий. В сфере торговли и потребрынка занято более 264 тысяч человек. В 2019 году оборот оптовой торговли в регионе составил около 800 млрд рублей, по рознице — 254 млрд. 59,5% розничного товарооборота приходится на крупные и средние субъекты рынка, 40%  — на долю ИП и малых предприятий, около 1,5% — на розничные рынки и ярмарки.

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