Эксперты Банка «Левобережный» приняли участие в круглом столе по экспортному развитию МСП

В минувший четверг Новосибирская городская торгово-промышленная палата организовала обсуждение вопросов внешнеэкономической деятельности для малых и средних предприятий. Круглый стол собрал более 10 экспертов в области ВЭД и свыше 20 экспортно ориентированных компаний.

В формате вопрос-ответ обсуждались темы, волнующие экспортеров: валютные аккредитивы, банковские гарантии, документарные операции, работа с таможней, декларирование и грузоперевозка товаров.

Эксперты Банка «Левобережный» (ПАО) ответили на вопросы, касающиеся валютного контроля, рассказали основные ошибки при заключении контрактов и подробно остановились на способах минимизации рисков неполучения валютной выручки и неисполнения обязательств по контракту. Спикерами выступили начальник валютного управления Денис Комогорцев и начальник отдела корсчетов и документарных операций Анна Паникаровская.

Об электронном документообороте рассказал первый заместитель начальника Новосибирской таможни Василий Костомаров, об услугах таможенного оформления – руководитель обособленного подразделения ГК «ТрансБалт» в Новосибирске и таможенный брокер Елена Фарафонова. Президент «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» Сергей Максимов описал, как правильно составлять контракты на перевозку и страховать грузы.

Круглый стол помог компаниям, развивающим торговые отношения с иностранными партнерами, обсудить самые острые проблемы экспортной деятельности и сформировать пути их преодоления.

Фото: пресс-служба банка