Кооператив «Молоко Сибири» из Чулымского района получит почти 20 млн рублей

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области подвело итоги очередного конкурса для оказания поддержки по направлению: грант на развитие материально-технической базы кооператива, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.
Из общего числа участников определен 1 победитель — сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Молоко Сибири» (Чулымский район). Финансовая помощь будет оказана в сумме более 19,9 миллионов рублей.
В минсельхозе рассказали, что всего с начала текущего года грантовая поддержка предоставлена в объеме 213,4 млн. рублей, в том числе: гранты на поддержку начинающего фермера в общем объеме 38,3 млн.рублей предоставлены 9 крестьянским хозяйствам, гранты на развитие семейной фермы в объеме 75,5 млн.рублей предоставлены 4 получателям, гранты «Агростартап» в объеме 39 млн.рублей направлены 10 получателям, гранты на развитие материально-технической базы кооператива в объеме 60,6 млн. рублей — 3 кооперативам.
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