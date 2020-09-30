ВТБ Пенсионный фонд обновил программу лояльности «Подарки за взносы»

ВТБ Пенсионный фонд запустил обновленную программу лояльности «Подарки за взносы» для клиентов – участников программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Партнерами программы стали более 70 компаний и организаций, предоставляющих скидки, повышенный кешбэк или бонусные рубли клиентам фонда.

Воспользоваться предложениями программы «Подарки за взносы» может каждый участник НПО, оформивший добровольный пенсионный взнос через сервис НПО-Онлайн. Комиссии за перечисление взносов отсутствуют. После каждого взноса на почту клиента придёт письмо со специальной ссылкой, пройдя по которой он окажется на сайте и сможет выбрать скидку в различных категориях магазинов, а также на предоставление услуг. Среди партнёров программы Samsung, Мetro, BRAUN, Finn Flair, Чистая линия. Список будет постоянно обновляться.

— ВТБ Пенсионный фонд предлагает клиентам дополнительные преимущества, позволяющие тем, кто принял решение самостоятельно формировать свой пенсионный капитал в нашем фонде, получать дополнительные бонусы. Теперь, внеся на счет 50-100 рублей, наши клиенты смогут получить 1500–2000 бонусных рублей или скидки от 5% до 30% при покупке товаров или услуг у партнеров программы, — отметила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

Программа НПО от ВТБ Пенсионный фонд позволяет клиентам самостоятельно формировать свою будущую пенсию: определять размеры и сроки взносов, срок и периодичность её выплат. Накопления на пенсионном счете инвестируются фондом и приносят клиенту доход. Информация о состоянии счета всегда доступна в личном кабинете на сайте фонда.

Фото: пресс-служба банка