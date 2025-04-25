Эксперты банка определили самые «экстравертные» и «интровертные» регионы

ВТБ провел исследование, которое показало, что первый подход доминирует в 33 регионах, которые можно условно назвать «экстравертными», а второй – в 37 «интровертных» регионах. Об этом сообщил Георгий Горшков, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

По России в среднем около 20% карт оформляются с доставкой. В девяти регионах доля выездного обслуживания достигает 28%. В лидерах среди «интровертов» Астраханская, Липецкая и Ивановская области с показателем в 28%. В Тамбовской области доставка составляет 27%, а в Костромской, Брянской, Кемеровской областях, Чувашии и Башкортостане – 25%. В Новосибирской области доля выездного сервиса – 23%

В «экстравертных» регионах посещение офисов для оформления карт значительно превышает долю доставки. Здесь клиенты предпочитают личное взаимодействие с сотрудниками банка. Удаленно оформляется лишь около 10% карт. В числе лидеров – Ханты-Мансийский автономный округ (90% выдач в отделениях), Камчатский край (88%), Мурманская область (87%), Тульская и Магаданская области (по 86%), а также Рязанская область (85%).

Средний возраст клиента, пользующегося выездным сервисом, составляет 33 года, однако доставкой пользуются люди всех возрастов. Самому молодому заказчику банковских услуг – 14 лет, а самому юному получателю – 7 лет. Возраст самого взрослого клиента на момент доставки составлял 104 года.

— Мы активно развиваем сервис доставки, который уже доступен на 83% территории России. Наши менеджеры доставляют банковские продукты и сервисы в 4,6 тысячах населенных пунктов, и к концу следующего года эта услуга будет доступна в любой точке страны, — отметил Георгий Горшков.

Наиболее востребованный продукт с доставкой – дебетовые карты: 78% клиентов заказывают их для личного пользования и 13% – для родственников, в том числе детские карты. Сберегательные и инвестиционные продукты составляют 7% от общего числа заказов.