Новосибирск примет эстафету акции «Георгиевская ленточка»

«Волонтеры Победы» раздадут георгиевские ленты более чем в 40 странах, включая Ливию и Монголию. Акция началась в 24 апреля и продлится до 9 мая. Об этом сообщила председатель центрального штаба движения, депутат Госдумы Ольга Занко на пресс-конференции в Москве.

Акция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

29 апреля в 13:00 на мемориале имени Б. Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска также будут раздавать георгиевские ленты.

— На открытии мероприятия запланирована минута молчания и возложение цветов в память о погибших воинах времен ВОВ, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Участники возложения и представители учебных заведений получат ленты, в том числе для распространения в своих учреждениях. Кроме того, волонтеры будут раздавать символ Победы возле станции метро «Октябрьская».

Акция «Георгиевская ленточка» — это символ народной памяти, уважения к подвигам предков и готовности защищать свой народ, язык и культуру.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска ограничил движение самокатчиков в День Победы. Запрет будет действовать на некоторых территориях города.