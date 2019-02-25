Эксперты банка «Открытие» прогнозируют начало торговой войны Европы и США

— Ещё не наступило перемирие в американо-китайской торговой войне, а Европа и США уже поигрывают мускулами, угрожая повышением тарифов на товары объёмом в десятки миллиардов евро и долларов. Статистика в Азии, Европе и США уже говорит о том, что торговые войны плохо сказываются на экономическом росте. Всё чаще центральные банки заявляют о необходимости пересмотра денежной политики в сторону стимулирующих мер. Однако стимулы могут не только помочь повысить деловую активность, но и привести к разогреву инфляции, а также дальнейшему размытию ценности валют. Возможно, что торговая война немного отвлечёт внимание от российской темы, а значит, отечественный рынок сможет жить своей жизнью.

Существенной статистики в понедельник не будет. Разве только стоит обратить внимание на индекс производственной активности ФРБ Чикаго, а также данные по оптовым запасам в США. В России отчитаются «Вымпелком» за 2018 год и «ВТБ».

Во вторник Сингапур может удивить статистикой о резком сокращении производства за январь. В США выйдут данные по новым строительствам и разрешениям на них в январе. Кроме того, появятся индексы цен на жильё, включая индикаторы S&P/CS. Позднее появится индекс потребительского доверия от Conference Board, а также выступит председатель ФРС Дж. Пауэлл. Из российских событий можно отметить день инвесторов «Газпрома» в Гонконге. ГМК «Норникель» представит отчёт по МСФО за 2018 год.

Отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов откроет календарь событий среды. В еврозоне выйдут отчёты потребительского и делового доверия, а также индексы делового климата и экономических ожиданий. В США ожидается статистика по заказам на товары длительного пользования. Далее статистика по общим промышленным заказам и данные по незавершённым продажам на рынке недвижимости США. Закроет календарь дня статистика от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.

Япония в четверг может сообщить об очередном сокращении производства в январе. Австралийский доллар отреагирует на вероятное падение продаж нового жилья в первый месяц года. Китай опубликует официальные индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг за февраль. В Европе начнут публиковать данные по инфляции в отдельных странах. В США выйдут традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Однако более важным событием станет оценка ВВП за IV квартал. Ожидается, что рост экономики замедлился до 2,4% с 3,4% в III квартале. Позже выйдет индекс Чикаго PMI. Затем уже календарь дня заполнят выступления президентов ФРБ Атланты Р. Бостика и ФРБ Филадельфии П. Харкера. В России отчитаются по МСФО за 2018 год Сбербанк и «Аэрофлот». «Русгидро» отчитается за 2018 год по РСБУ.

В пятницу будет много статистики. В Японии это и данные по безработице, и отчёт по производственной активности. Впрочем, отчёты по производственной активности будут выходить от страны восходящего солнца до США. Китайский PMI в промышленности от Caixin может подняться до 48,5 п. с 48,3 п. в январе. Германская безработица, скорее всего, осталась в феврале на уровне 5%. Инфляция в еврозоне могла ускориться до 1,5% с 1,4% в январе, а безработица остаться на уровне 7,9%. В США цены личного потребления могли замедлить рост в январе до 1,7% с 1,8% в декабре, а вот Core PCE, скорее всего, сохранит темпы роста на уровне 1,9%. Американская статистика пополнится значением индекса ISM в производственной сфере, а также окончательным индексом потребительского доверия от Университета Мичигана. Вечером выступит президент ФРБ Атланты Р. Бостик, а закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России отчитаются «ТМК», Mail.ru. Совет директоров «НЛМК» примет решение по дивидендам.

Новая неделя на рынках началась с воскресных заявлений президента США Д. Трампа. В рамках ежегодного балла губернаторов он назвал Китай потрясающим, а также выразил желание заключить взаимовыгодную сделку. Крайний срок переговоров был сдвинут с начала марта на неопределённый срок. Соответственно, глава Белого дома планирует продолжить переговоры в марте. Впрочем, он предупредил о том, что важные новости поступят в ближайшие пару недель. Впрочем, нельзя сказать, что всё идёт гладко. Китай вряд ли откажется от планов государственной поддержки высокотехнологичных отраслей, что всё больше раздражает его торговых партнёров. Тем не менее позитивные заявления спровоцировали рост азиатских индексов и укрепление сырьевых валют. К 8:40 мск индекс Nikkei 225 на отметке 21525,07 п. (+0,46%), Hang Seng — 28864,38 п. (+0,17%), Shanghai Composite — 2914,12 п. (+3,92%).

Нефть начала неделю в плюсе, но, похоже, энергия роста уже истощилась. В пятницу Baker Hughes сообщила о том, что за неделю число активных нефтяных буровых сократилось на 4 штуки до 853 единиц. В Ливии продолжаются проблемы с поставками нефти с месторождения Эль-Шарара, которое контролируется неправительственными вооружёнными группировками. Китай и США близки к заключению сделки, но рынки двигали котировки вверх на этих ожиданиях в течение девяти недель. По факту приближения события энергия дальнейшего роста будет истощаться ещё больше. Золото удерживается выше $1300 за тройскую унцию, хотя инвестиционный интерес немного снижается. За прошедшую неделю резервы SPDR Gold Trust снизились с 793,03 тонн до 789.51 тонн. К 9:00 мск Brent — $66,9 (-0,33%), WTI — $57,11 (-0,26%), золото — $1332,7 (-0,01%), медь — $6502,56 (-0,07%), никель — $13045(+0,42%).

Индекс доллара снижался на 0,07% до 96,338. К 9:00 мск EUR-USD – $1,134 (+0,07%), GBP-USD – $1,307 (+0,16%), USD-JPY – 110,63 (без изменений).

Отечественный рынок весьма скромно воспользовался надеждами на заключение торгового соглашения США и Китаем из-за проблемы новой волны обсуждения ограничительных мер для РФ. Собственно говоря, тема эта продолжит удерживать отечественные акции от роста. Риском на ближайший месяц также является возможный старт полномасштабной торговой войны Европы и США, что для отечественных компаний ещё более неприятная история, поскольку ЕС остаётся крупнейшим торговым партнёром для РФ. На предстоящей неделе наиболее вероятным сценарием будет дальнейшая консолидация в диапазоне 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи, а также 64,75-66,25 в паре USD-RUB.

Фото: пресс-служба банка