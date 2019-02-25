Новосибирская область примет Всероссийский театральный марафон

Открытие Всероссийского театрального марафона пройдет в Новосибирской области 27 февраля. Во время церемонии передачи символа Года театра от Дальневосточного федерального округа выдающиеся деятели современного театра проведут тематические мастер-классы и встречи, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Стартовал крупнейший проект Года театра 18 января на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Символическую театральную эстафету за это время уже передали друг другу Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Биробиджан, Благовещенск, Магадан, Анадырь, Якутск, Чита, Улан-Удэ.

Отмечается, что марафон продлится до конца 2019 года, задействует все 85 регионов России и станет масштабной культурной эстафетой.

Открытие Всероссийского театрального марафона на сцене НОВАТ, где будет показан один из шедевров отечественной хореографии 20 века – балет «Спартак» в постановке Юрия Григоровича на музыку Арама Хачатуряна.

Тематические мастер-классы и встречи проведут выдающиеся деятели современного театра – народный артист России Николай Цискаридзе, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, народный артист РФ Игорь Верник, директор «Театра Равных» Валерия Маламура и др.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области