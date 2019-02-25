 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Новосибирская область примет Всероссийский театральный марафон

Он стартовал 18 января на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке.
  • 25/02/2019, 16:39
Новосибирская область примет Всероссийский театральный марафон

Открытие Всероссийского театрального марафона пройдет в Новосибирской области 27 февраля. Во время церемонии передачи символа Года театра от Дальневосточного федерального округа выдающиеся деятели современного театра проведут тематические мастер-классы и встречи, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Стартовал крупнейший проект Года театра 18 января на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Символическую театральную эстафету за это время уже передали друг другу Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Биробиджан, Благовещенск, Магадан, Анадырь, Якутск, Чита, Улан-Удэ.

Отмечается, что марафон продлится до конца 2019 года, задействует все 85 регионов России и станет масштабной культурной эстафетой.

Открытие Всероссийского театрального марафона на сцене НОВАТ, где будет показан один из шедевров отечественной хореографии 20 века – балет «Спартак» в постановке Юрия Григоровича на музыку Арама Хачатуряна.

Тематические мастер-классы и встречи проведут выдающиеся деятели современного театра – народный артист России Николай Цискаридзе, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, народный артист РФ Игорь Верник, директор «Театра Равных» Валерия Маламура и др.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Популярное с сайта

Темы выдачи ипотеки опережают формирование рынка ветхого жилья

Новосибирск на 8 месте в российском рейтинге по «плотности» ипотеки

25/02/2019, 13:40
Эксперты заявили, что рынок жилищного кредитования в регионе развивается активнее, чем прирост ветхого жилья.
Новосибирская область увеличит финансирование села на 20 %

В 2019 году Новосибирская область увеличит финансирование села на 20 %

25/02/2019, 12:55
На программу устойчивого развития сельских территорий будет направлено 513,9 млн рублей.
Объявлены первые аукционы на ремонт дорог в городе Новосибирске

Объявлены первые аукционы на ремонт дорог в городе Новосибирске

25/02/2019, 12:12
Общая сумма контрактов более 185,5 млн рублей.

Актуальный разговор

Андрей Бекарев анализирует ситуацию на фармацевтическом рынке

«Большая часть производств и инноваций у нас появляется и развивается, не благодаря, а вопреки»

Все материалы
Новости

«Обувь России» взяла кредит на сумму 3 млрд рублей

25/02/2019, 18:22

Центр генетических технологий — флагман ННЦ

25/02/2019, 17:33

Банк «Открытие» определил самые популярные имена новосибирских бизнесменов

25/02/2019, 15:28

Эксперты ИНВИТРО проанализировали состояние здоровья новосибирцев

25/02/2019, 14:34

Новосибирский вуз решил вернуть себе историческое имя

25/02/2019, 13:43

Новосибирск на 8 месте в российском рейтинге по «плотности» ипотеки

25/02/2019, 13:40

В 2019 году Новосибирская область увеличит финансирование села на 20 %

25/02/2019, 12:55

Объявлены первые аукционы на ремонт дорог в городе Новосибирске

25/02/2019, 12:12

В Новосибирской области утверждены условия эмиссии и обращения гособлигаций

25/02/2019, 12:07

Новосибирские застройщики могут получить финансирование на реализацию проектов

25/02/2019, 12:02

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска