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Использование электрического отопления требует тщательного планирования

  • 25/02/2019, 17:01
Холодное время года всегда характеризуется резко возрастающими нагрузками на электрические сети.

Использование электрического отопления требует тщательного планированияС каждым годом наблюдается рост потребления электрической энергии, так как не только увеличивается количество потребителей, но и расширяется перечень используемых электроприборов, в том числе позволяющих отопить жилые дома и создать комфортные условия в нежилых помещениях.

Приобретение и использование электрического котла или другого отопительного электрооборудования зачастую требует дополнительной мощности, однако это не всегда предусмотрено договором электроснабжения между потребителем и гарантирующим поставщиком (АО «Новосибирскэнергосбыт»).

К сожалению, в большинстве случаев граждане подключают электрические котлы без оформления увеличения разрешенной мощности, хотя процедура присоединения дополнительной мощности проста и не требует каких-либо специфических технических знаний. Достаточно обратиться в сетевую организацию за увеличением мощности путём подачи заявки, оформленной по установленному образцу с приложением пакета документов.

Всю необходимую информацию для любой категории потребителей можно найти на официальном сайте АО «РЭС» в разделе «Клиентам». Здесь представлены образцы и формы заявок и договоров, а также указаны контактные данные контактов и режим работы пунктов обслуживания клиентов в г. Новосибирск и во всех филиалах Общества на территории Новосибирской области.

Учитывая развитие технологий в настоящее время, существует возможность подать заявку, не выходя из дома, через личный кабинет на официальном сайте АО «РЭС». В случае регистрации личного кабинета и оформления (подачи) заявки посредством данного сервиса клиенты получают очевидные преимущества:

отсутствует необходимость лично обращаться в пункт обслуживания клиентов;

есть возможность отслеживать в личном кабинете состояние (выполнение) заявки или договора об осуществлении технологического присоединения.

Пренебрегая таким механизмом, увеличивая мощность потребления в сети без уведомления сетевой организации, граждане невольно снижают надежность работы электрической сети и качество электрической энергии  ведь электрические сети рассчитаны на определенную нагрузку. Значительные перегрузки в питающей магистрали и трансформаторных подстанциях способствуют возникновению аварийных ситуаций в электроустановках и чреваты не только массовыми отключениями  потребителей, в том числе, социально-значимых объектов, но и реальной угрозой возникновения пожара из-за перегрева проводки, пробоев изоляции и коротких замыканий. Кроме того, повышенное потребление со стороны несознательных граждан приводит и к снижению качества электроснабжения их соседей (скачки напряжения, меркнущие лампы в домах, испорченная бытовая техника и т.п.)

Кроме того, не стоит забывать о зависимости системы отопления от наличия электрической энергии в сети электроснабжения. Поэтому АО «РЭС» призывает потребителей проявить сознательность при обустройстве систем отопления и отнестись со всей ответственностью к эксплуатации отопительного оборудования, принять меры для безопасного энергоснабжения и резервирования источников питания (например, путем установки дизельного генератора). Такая мера позволит избежать выхода из строя отопительного оборудования, тем самым сохранить в Вашем доме комфортную температуру.

 Фото пресс служба АО «РЭС»

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