Использование электрического отопления требует тщательного планирования

С каждым годом наблюдается рост потребления электрической энергии, так как не только увеличивается количество потребителей, но и расширяется перечень используемых электроприборов, в том числе позволяющих отопить жилые дома и создать комфортные условия в нежилых помещениях.

Приобретение и использование электрического котла или другого отопительного электрооборудования зачастую требует дополнительной мощности, однако это не всегда предусмотрено договором электроснабжения между потребителем и гарантирующим поставщиком (АО «Новосибирскэнергосбыт»).

К сожалению, в большинстве случаев граждане подключают электрические котлы без оформления увеличения разрешенной мощности, хотя процедура присоединения дополнительной мощности проста и не требует каких-либо специфических технических знаний. Достаточно обратиться в сетевую организацию за увеличением мощности путём подачи заявки, оформленной по установленному образцу с приложением пакета документов.

Всю необходимую информацию для любой категории потребителей можно найти на официальном сайте АО «РЭС» в разделе «Клиентам». Здесь представлены образцы и формы заявок и договоров, а также указаны контактные данные контактов и режим работы пунктов обслуживания клиентов в г. Новосибирск и во всех филиалах Общества на территории Новосибирской области.

Учитывая развитие технологий в настоящее время, существует возможность подать заявку, не выходя из дома, через личный кабинет на официальном сайте АО «РЭС». В случае регистрации личного кабинета и оформления (подачи) заявки посредством данного сервиса клиенты получают очевидные преимущества:

отсутствует необходимость лично обращаться в пункт обслуживания клиентов;

есть возможность отслеживать в личном кабинете состояние (выполнение) заявки или договора об осуществлении технологического присоединения.

Пренебрегая таким механизмом, увеличивая мощность потребления в сети без уведомления сетевой организации, граждане невольно снижают надежность работы электрической сети и качество электрической энергии ведь электрические сети рассчитаны на определенную нагрузку. Значительные перегрузки в питающей магистрали и трансформаторных подстанциях способствуют возникновению аварийных ситуаций в электроустановках и чреваты не только массовыми отключениями потребителей, в том числе, социально-значимых объектов, но и реальной угрозой возникновения пожара из-за перегрева проводки, пробоев изоляции и коротких замыканий. Кроме того, повышенное потребление со стороны несознательных граждан приводит и к снижению качества электроснабжения их соседей (скачки напряжения, меркнущие лампы в домах, испорченная бытовая техника и т.п.)

Кроме того, не стоит забывать о зависимости системы отопления от наличия электрической энергии в сети электроснабжения. Поэтому АО «РЭС» призывает потребителей проявить сознательность при обустройстве систем отопления и отнестись со всей ответственностью к эксплуатации отопительного оборудования, принять меры для безопасного энергоснабжения и резервирования источников питания (например, путем установки дизельного генератора). Такая мера позволит избежать выхода из строя отопительного оборудования, тем самым сохранить в Вашем доме комфортную температуру.

Фото пресс служба АО «РЭС»