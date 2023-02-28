Эксперты Банка России выявили очередную схему обмана в соцсетях

Мошенники модернизировали схему со взломом страниц в соцсетях, сообщает пресс-служба СГУ. Теперь они дополнительно присылают потенциальной жертве поддельную фотографию банковской карты пользователя.

Схема проста: злоумышленники взламывают страницу в соцсети и от имени ее пользователя рассылают сообщение всем его контактам, в котором просят одолжить небольшую сумму денег. При этом, используя фоторедактор, преступники дорисовывают на своей карте имя и фамилию владельца взломанной страницы. Если потенциальная жертва что-то подозревает, то мошенники направляют ей фотографию банковской карты. Это, как правило, ослабляет бдительность собеседника.

— Когда кто-то из друзей, родственников или знакомых просит у вас деньги в соцсетях, мессенджере, по СМС или электронной почте — позвоните этому человеку. Убедитесь, что к вам обращается именно он. Если дозвониться сразу не удалось, попробуйте другими способами или спустя определенное время выяснить, действительно ли человеку нужна помощь, — предупредил Андрей Кутень, эксперт Сибирского ГУ Банка России.

По словам эксперта, если человек понял, что стал жертвой мошенников, необходимо тут же обратиться в банк и только потом в обязательном порядке написать заявление в полицию.

Чтобы быть в курсе распространенных мошеннических схем, а также о том, как не попасть на удочку аферистов, можно обратиться на сайт Банка России в раздел «Противодействие мошенническим практикам» или на сайт «Финансовая культура» в раздел «Грабли».

Ранее редакция сообщала, что в прошлом году выросло количество финансовых мошенников, которые действовали через Интернет.

Фото: freepik.com