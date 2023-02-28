Рекламодателям

Эксперты Банка России выявили очередную схему обмана в соцсетях

  • 28/02/2023, 13:12
Автор:
Эксперты Банка России выявили очередную схему обмана в соцсетях
Теперь аферисты дополнительно присылают потенциальной жертве поддельную фотографию банковской карты пользователя.

Мошенники модернизировали схему со взломом страниц в соцсетях, сообщает пресс-служба СГУ. Теперь они дополнительно присылают потенциальной жертве поддельную фотографию банковской карты пользователя.

Схема проста: злоумышленники взламывают страницу в соцсети и от имени ее пользователя рассылают сообщение всем его контактам, в котором просят одолжить небольшую сумму денег. При этом, используя фоторедактор, преступники дорисовывают на своей карте имя и фамилию владельца взломанной страницы. Если потенциальная жертва что-то подозревает, то мошенники направляют ей фотографию банковской карты. Это, как правило, ослабляет бдительность собеседника.

— Когда кто-то из друзей, родственников или знакомых просит у вас деньги в соцсетях, мессенджере, по СМС или электронной почте — позвоните этому человеку. Убедитесь, что к вам обращается именно он. Если дозвониться сразу не удалось, попробуйте другими способами или спустя определенное время выяснить, действительно ли человеку нужна помощь, — предупредил Андрей Кутень, эксперт Сибирского ГУ Банка России.

По словам эксперта, если человек понял, что стал жертвой мошенников, необходимо тут же обратиться в банк и только потом в обязательном порядке написать заявление в полицию.

Чтобы быть в курсе распространенных мошеннических схем, а также о том, как не попасть на удочку аферистов, можно обратиться на сайт Банка России в раздел «Противодействие мошенническим практикам» или на сайт «Финансовая культура» в раздел «Грабли».

Ранее редакция сообщала, что в прошлом году выросло количество финансовых мошенников, которые действовали через Интернет.

Фото: freepik.com

661

Рубрики : Финансы Общество Право&Порядок

Регионы: Россия

Теги : схема обмана обман в соцсетях мошенник Банк России


Спецоперация на Украине

1 марта стартует реализация губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат для участников СВО»
28/02/23 16:05
Защита Донбасса, социальная поддержка и сигналы бизнесу
22/02/23 16:30
Владимир Путин: Аккуратно и последовательно в ходе СВО решать поставленные год назад задачи
21/02/23 19:04
аренда и продажа коммерческой недвижимости

Что происходит на рынке коммерческой недвижимости Красноярска и Новосибирска?

Эксперты озвучили актуальные тренды по продаже и аренде объектов в самых крупных сибирских городах.
Читать статью >>
гололедные травмы

В ближайшие дни в Новосибирске вырастет число ДТП и гололёдных травм

Такой прогноз делают в мэрии, исходя из погодных условий предстоящих нескольких суток.
Читать статью >>
дорога Европа - Западный Китай

Дорогу на Китай, проходящую по Новосибирской области, будут расширять в 2024-2025 году

Она войдет в состав нового «Шелкового пути».
Читать статью >>
режим повышенной готовности в Новосибирске продили

Режим повышенной готовности в Новосибирской области снова продлили

В региональном правительстве это связывают с ростом заболеваемости коронавирусом.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт»

Евгения Бондаренко: С точки зрения налогообложения для бизнеса мы «топим» за осознанность

Предприниматели сами начинают задумываться о том, чтобы платить налоги законно — так в последнее время складываются обстоятельства в экономике России.
Все материалы
Лента новостей

Что происходит на рынке коммерческой недвижимости Красноярска и Новосибирска?

28/02/2023, 18:33

В Новосибирской области восстанавливают сеть геодезических пунктов

28/02/2023, 18:10

Кузбасс планирует подать заявку на создание туристической ОЭЗ «Горная Шория»

28/02/2023, 16:43

В ближайшие дни в Новосибирске вырастет число ДТП и гололёдных травм

28/02/2023, 16:11
Популярное

Финансовый гороскоп на март 2023

28/02/2023, 17:03

Группа ВТБ: россияне на Масленицу покупали блины на 14% реже

28/02/2023, 15:00

Лунный календарь цветовода на март 2023

28/02/2023, 12:05
Новости компаний

«Ростелеком» подключил к безопасному интернету более 47 тысяч школ и техникумов

28/02/2023, 17:25

ВТБ и Минцифры России впервые запускают регистрацию на Госуслугах без СНИЛС

28/02/2023, 14:20

На организации Сибири приходится 20% всех случаев заражения вредоносным ПО

28/02/2023, 14:16

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Экономьте на покупках
Подпишитесь на рассылку самых актуальных предложений.


×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска