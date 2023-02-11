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В 2022 году в России выросло количество финансовых мошенников

  • 11/02/2023, 11:02
финансовые мошенники
Большинство из них действовали через Интернет.

В 2022 году Банк России выявил почти 5 тыс. организаций с признаками нелегальной деятельности (компании, проекты, индивидуальные предприниматели и проч.). Это на 85% (или 2 285 компаний) больше, чем годом ранее.

Финансовых пирамид стало больше в два раза

Количество выявленных финансовых пирамид выросло в 2,3 раза, с 871 до 2017 компаний. Почти половина из них (48%) принимали платежи в криптовалютах, чуть меньше (46%) использовали иностранные платежные сервисы. Свыше 30% пирамид действовали в форме экономических игр.

— Ряд выявленных пирамид действовал без собственного сайта и исключительно в мессенджере Telegram, при этом денежные средства привлекались на дебетовые карты подставных лиц. Выявляются также специальные интернет-ресурсы, которые продают сделанные под ключ готовые сайты хайп-проектов, — говорится в сообщении Банка России.

Черные кредиторы уходят в онлайн

Количество черных кредиторов увеличилось за год почти в 1,8 раза, с 948 до 1722 компаний. В том числе, 363 компании незаконно использовали в своем наименовании слова, указывающие на осуществление микрофинансовой деятельности.

— Нелегалы используют сайты и группы в социальных сетях (так называемые доски объявлений) с информацией о предоставлении потребительских займов «от частных лиц» и ссылками на закрытые Telegram-каналы и сообщества,— уточнили в ЦБ.

При этом, в 2022 году почти в два раза снизилось количество организаций, которые занимались нелегальным кредитованием под видом возвратного лизинга. В основном по этой схеме выдавались потребительские займы под залог транспортных средств.

Мошенничество с ценными бумагами

Количество нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг в 2022 году выросло почти на 40%, с 860 до 1201 компании. Рост произошел на фоне временного снижения активности биржевой торговли, сложностей в международных расчетах и обмене валют.

— Стало больше случаев, когда мошенники привлекали клиентов обещаниями выхода на рынок криптовалют. Банк России выявил несколько сайтов лжерегуляторов. Злоумышленники используют их для продвижения ассоциированных компаний: публикуют вымышленные реестры, фальшивые сертификаты и обещают выплаты из «компенсационного фонда» в случае проблем, — говорится в сообщении.

Ранее в Центробанке рассказали, что в 2022 году россияне в среднем переводили мошенникам 50-100 тысяч рублей. Общие потери от вложений в финансовые пирамиды составили около пяти-шести миллиардов рублей.

 

Ранее редакция сообщала, что ЦБ введет «период охлаждения» для переводов средств на счета, находящиеся в базе подозрительных.

Фото: pixabay.com, автор— mohamed_hassan

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Рубрики : Финансы Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : черный кредитор ценные бумаги финансовые мошенники финансовая пирамида


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