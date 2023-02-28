«Ависта Модуль Инжиниринг» получила бонусы от развития внутреннего туризма

Новосибирская компания «Ависта Модуль Инжиниринг» активно осваивает сегмент туристического девелопмента. В 2022 году компания построила около 50 объектов индустрии гостеприимства для размещения 150 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ в своем телеграм-канале. В ведомстве напомнили, что в прошлом году «Ависта Модуль Инжиниринг» получила субсидию в 50% от правительства на строительство модульных отелей в горнолыжном комплексе «Шерегеш» (сектор Е).

— Программа позволила быстро реализовать объекты размещения, — отметил Вадим Кулубеков, основатель и владелец компании «Ависта Модуль Инжиниринг».

На данный момент ГК «Ависта Модуль Инжиниринг» ведет строительство пяти модульных кемпингов в Кемеровской области. Два уже готовы и открыты для туристов. Там есть несколько вариантов размещения, мангальные зоны, бани, купели и все для комфортного отдыха с семьей, включая скидки на канатную дорогу, веревочный парк, прокат снаряжения и инструктора.

Напомним, Минэкономразвития РФ в 2023 году обновляет правила субсидирования строительства быстровозводимых модульных гостиниц и льготного кредитования строительства отелей, а также многофункциональных комплексов под 3-5% годовых в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В конкурсных отборах планируется присваивать дополнительные баллы проектам, расположенным в особых экономических зонах туристско-рекреационного типа. Такую зону, к примеру, планируется создать в Кузбассе.

Активное развитие турпроектов планируется и в Новосибирской области. Сейчас в регионе идет подготовка земельных участков, которые будут предлагаться инвесторам.

ООО «Ависта Модуль Инжиниринг» основана в 2013 году. В прошлом году сообщала о планах увеличить количество выпускаемых быстровозводимых модулей примерно на треть — до 4500 единиц в год. Входит в ГК «Ависта Модуль Инжиниринг». С 2018 года компания развивает партнерскую сеть. Основатель компании Вадим Кулубеков дважды признавался лучшим предпринимателем России, является финалистом конкурса молодых предпринимателей. В 2019 году ГК «Ависта» стала лауреатом конкурса «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее малое предприятие России» в сфере строительства. Компания снимала 8000 кв. м на территории ЗАО «Труд». В июне 2019 года вышла на инвестсовет области с проектом по строительству собственного производства в ТОСЭР Линево. На территории ТОСЭР инвестор планировал построить завод — около 6 тысяч кв. м, холодный склад — около 1 тысячи кв. м и уличную площадку. В декабре 2019 года компания получила землю в ТОСЭР Линево. В 2020 году инвестор планировал запустить производство полного цикла, а в 2021 — выйти на расчетную мощность: наладить выпуск более миллиона единиц продукции в год.

Однако, как сообщали в пресс-службе АИР, компания пересмотрела планы по развитию и решила расширить производство на арендованных площадях в Новосибирске. Резидентом Линево она не является. Напомним, весной 2020 года началась пандемия коронавируса.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область лидирует по валютным просроченным кредитам частных клиентов.