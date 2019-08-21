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Эксперты фиксируют рост кибератак на промышленные компании и медицинские организации

Кража информации остается главной целью киберпреступников.
  • 21/08/2019, 11:06
Эксперты фиксируют рост кибератак на промышленные компании

Специалисты Positive Technologies подвели итоги второго квартала 2019 года и выяснили, что доля целенаправленных атак продолжает расти.

— Увеличение доли целенаправленных атак — основной тренд второго квартала (59%, что на 12 процентных пунктов больше, чем в первом квартале). Общее количество уникальных киберинцидентов (как целенаправленных, так и массовых) на 3% превзошло показатель первого квартала 2019 года, — говорится в сообщении компании.

По данным экспертов, кража информации остается главной целью киберпреступников. Более половины атак во втором квартале совершалось с этой целью. При этом юридические лица были атакованы в первую очередь (29%) с целью кражи персональных данных. Для частных лиц высок риск компрометации учетных записей и данных банковских карт (44% и 34% соответственно от всего объема украденной информации у частных лиц).

— В компаниях могут храниться большие базы персональных и учетных данных клиентов. Злоумышленников также привлекают логины и пароли сотрудников компании-жертвы. Вот почему персональные и учетные данные — наиболее распространенные виды информации, которые интересуют киберпреступников при атаках на юридические лица. Что касается частных лиц, то они не всегда заботятся о безопасности своих учетных записей: используют нестойкие и одинаковые пароли, вводят учетные данные, не удостоверившись в надежности ресурса, выдают информацию о себе, которая может помочь подобрать пароль. Это объясняет высокую долю украденных учетных данных в атаках на частные лица, — отмечает аналитик Positive Technologies Яна Авезова.

Что касается финансовой выгоды, то ее злоумышленники преследуют в 30% и 42% атак на юридические и частные лица соответственно.

— Во втором квартале 2019 года эксперты отметили вернувшийся интерес злоумышленников к криптоджекингу. Курс биткойна уверенно растет, и преступники продолжают развивать ПО для скрытого майнинга, — подчеркнули в Positive Technologies.

В минувшем квартале эксперты отметили рост доли заражения вредоносным ПО среди государственных учреждений (62% против 44% в первом квартале 2019 года).

— Наиболее часто государственные учреждения подвергались атакам троянов-шифровальщиков. Так, под удар попала IT-инфраструктура нескольких городов США. В результате атак властям двух городов даже пришлось заплатить выкуп на общую сумму более миллиона долларов США, так как IT-ресурсов этих небольших населенных пунктов оказалось недостаточно для противостояния злоумышленникам, — говорят специалисты.

Почти все атаки на промышленные предприятия (96%) во втором квартале 2019 года совершались с использованием вредоносного ПО. Как отмечают эксперты, активные попытки проникновения во внутреннюю IT-инфраструктуру промышленных компаний предпринимает группировка RTM.

—  В прошлом квартале мы зафиксировали 26 вредоносных рассылок этой группы, — рассказывает директор экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) Алексей Новиков. В списке адресатов, кроме финансовых учреждений, более десятка промышленных организаций в России и СНГ. Все письма составлены на русском языке и имеют схожую тематику; как правило, они содержат якобы финансовые документы (акты, счета) с просьбами проверить, подписать документы или осуществить оплату. Троян RTM ворует учетные записи, записывает видео, делает снимки экрана и передает их на сервер злоумышленников.

Среди наиболее часто атакуемых организаций во втором квартале оказались и медучреждения. Вредоносное ПО, нарушающее работоспособность IT-систем организации, представляет особую угрозу для учреждений здравоохранения, где подобного рода инциденты могут дорого обойтись как самой компании, так и ее клиентам. Так, в результате апрельской атаки шифровальщика на офтальмологическую клинику JFJ Eyecare зашифрованными оказались персональные данные пациентов.

Эксперты отмечают, что злоумышленники могут атаковать медицинские организации с целью получения сведений не только о пациентах, но и сотрудниках. Так, за 500 долл. США в дарквебе продавались пакеты документов врачей: дипломы о медицинском образовании, рекомендации, лицензии на медицинскую деятельность. Эти случаи — наглядный пример того, что ценная информация представляют собой основную цель злоумышленников, и они продолжают пользоваться легкомысленным отношением к ее защите.

Фото: pixabay.com, автор- geralt

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