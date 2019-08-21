Клиенты НФП ВТБ могут подать заявление на выплату пенсии онлайн

Клиенты фонда – участники программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) могут получить дополнительные консультации по налоговому регулированию и подать заявление на выплату пенсии по любому счету в режиме онлайн.

Клиентам больше не нужно отправлять документы с личными данными по почте или посещать отделение банка или фонда.

В рамках обновленного кабинета появилась опция поддержки при оформлении возврата НДФЛ — вкладчики программ НПО могут получить социальный налоговый вычет в размере 13% от суммы добровольных взносов, согласно законодательству РФ. Программа позволит не только заказать необходимые документы для подачи налоговой декларации и получения социального налогового вычета, но и рассчитать другие виды налоговых вычетов: обучение, ипотека, лечение.

Кроме того, пользователи сервиса могут оценить новый интерфейс, при разработке которого был использован интуитивный дизайн, оптимизирована подача информации и дополнена графика.

«Наш новый «Личный кабинет» создан в рамках реализации стратегических задач, направленных на клиентоориентированность и цифровизацию. Мы используем новые методики и применяем современные системы защиты персональных данных для большего удобства и безопасности наших клиентов. Хочу отметить, что использовать новые возможности кабинета могут клиенты НПО, которых на сегодняшний день более 65 тысяч человек», – заявила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд является одним из лидеров рынка пенсионного страхования. По итогам первого полугодия 2019 года активы НПФ ВТБ выросли на 23% и превысили 245 млрд рублей.

Фото: пресс-служба банка