Эксперты HeadHunter назвали самые дорогостоящие вакансии января

По данным аналитиков сервиса по поиску работы и персонала hh.ru, первую строчку рейтинга вакансий с самыми высокими зарплатами заняла вакансия генерального директора (CEO) в управляющий офис крупного производственно-торгового холдинга. Заработная плата по вакансии — от 800 тысяч рублей на руки.

Клиентскому менеджеру по работе с состоятельными клиентами БКС Ультима предлагают зарплату от 300 тысяч рублей. Замыкает тройку рейтинга — вакансия директора производственного предприятия с зарплатой от 180 тысяч до 500 тысяч рублей.

Кроме того, в топ- 10 самых дорогих вакансий вошли главный инженер (строительная генподрядная организация), директор по маркетингу в международную компанию и Senior Java Engineer / AWS с зарплатами от 250 тысяч рублей. Руководителю сектора в холдинге, занимающемся информационными технологиями обещают от 225 000 до 325 000 рублей, а менеджеру по продажам металлопроката — до 300 тысяч рублей. Замыкает рейтинг самых дорогих вакансий января Senior Android Developer крупной российской IT-компании с с зарплатой от 200 000 до 290 000 рублей.

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