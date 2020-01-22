Почтовики Новосибирска в 2019 году обработали более 48 млн международных отправлений

Через ММПО Толмачево в 2019 году прошло более 48 млн отправлений из-за границы. Это в два раза больше, чем в 2018 году, сообщили в пресс-службе Почты России.

Отмечается, что в 2019 году почту из Новосибирска начали направлять напрямую в 16 стран. В список вошли Америка, Япония, Корея, Китай и государства Европы. Ранее экспортную почту сначала доставляли в Москву, там отправления проходили все таможенные процедуры и потом направлялись за границу.

— Открытие новых логистических маршрутов позволило сократить сроки доставки почтовых отправлений получателям, — рассказал заместитель директора МР Сибирь АО «Почта России» по логистике Сергей Аникин. — Отмечу любопытный факт – входящих международных отправлений стало больше, но вес каждого из них стал меньше. Если говорить в конкретных цифрах, то в 2018 году средний вес одного отправления из-за границы составлял около 200 граммов, а в 2019 году средний вес отправления — немногим больше 100 граммов. Всего в прошлом году мы обработали около 5 млн кг международных почтовых отправлений.

В Почте России напомнили, что в первом полугодии 2020 года в Новосибирске будет запущен логистический почтовый центр площадью более 45 тыс. кв. м. Он будет оснащен самым современным почтообрабатывающим оборудованием – автоматизированные сортировочные линии смогут обрабатывать до одного миллиона отправлений в сутки.

Фото предоставлено пресс-службой Почты России