В Конституцию РФ вносятся первые изменения

Как следует из приказа президента РФ Владимира Путина № Пр-73 на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, в ближайшее время федеральный парламент приступит к рассмотрению изменений в главный закон страны.

— В соответствии с пунктом «г» статьи 84 Конституции РФ вношу в Государственную Думу проект закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти! — говорится в тексте документа.

Как уже ранее сообщалось, некоторые из изменений связаны с ограничениями для государственных служащих в праве на иностранное гражданство.

— Пункт «т» статьи 71 изложить в следующей редакции, — написано в документе, — «федеральная государственная служба, установление ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, в том числе ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства, либо вида на жительство, либо иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства».

Ограничения в плане гражданства касаются и высших должностных лиц — президента России, председателя Совета Федерации, депутатов Госдумы. Более того, кандидат в президенты должен прожить на территории России не менее 25 лет (за исключением случаев проживания на территории, впоследствии включенной в состав России). Также будущий глава государства не может занимать свой пост более двух сроков.

В то же время полномочия президента в части формирования федеральных органов власти расширяются. Теперь предлагается, что президент по предложению председателя правительства утверждает их структуру, назначает на должности и принимает отставку председателя правительства, его заместителей, федеральных министров и руководителей и судей Конституционного и Верховного Судов, руководства Генпрокуратуры.

Большой блок изменений касается повышения роли руководителей регионов и восстановления института Госсовета.

О некоторых положительных изменениях говорят и другие новосибирские политики.

— Для коммунистов наиболее значимыми являются ограничения на двойное гражданство и связи с иностранными государствами, — говорит вице-спикер регионального парламента, секретарь областного отделения КПРФ Владимир Карпов.

Однако по ряду вопросов пока окончательной ясности у некоторых собеседников InfoPro54 нет.

— Пока позиция закона по местному самоуправлению не очень ясна, — говорит Карпов. — Дается только общее определение единой публичной власти. А что и как будет выстроено и приведено в соответствие со 131-ФЗ, и с Конституцией — ясности нет. У тех, кто работает с президентом, понимание есть. Теперь его надо получить от тех, кто работает в Государственной Думе, в Совете Федерации. На встрече нашей фракции с губернатором ряд вопросов касался и этой тематики. Думаю, когда на заседание рабочей группы поедет председатель заксобрания Андрей Шимкив, он оттуда привезет нам более понятные ответы.

Относительно неясности перспективы местного самоуправления говорит и доцент кафедры политических наук и технологий Сибирского института управления РАНХиГС Надежда Пономаренко.

— Она непонятна, причем она была непонятна и в послании президента, — считает политолог. — То есть, с одной стороны, местное самоуправление встраивается во властную исполнительную вертикаль, с другой — нет. Это расплывчато сформулировано и в речи президента, поправки не внесли ясности. Скорее всего, в зависимости от того, какие институты будут превалировать, так эти непонятные статьи будут корректироваться. Если регионы попросят больше полномочий, роль губернаторов будет изменена, если не попросят, скорее всего, останется такая дымовая завеса с этим Госсоветом. Раньше он был номинальным. Когда губернаторов и председателей местных парламентов выгнали из Совета Федерации, им предложили такой Госсовет — номинальный консультативный орган. Теперь ясно, что номинальным он уже не будет, просто пока нет понимания, какие у него будут полномочия в новой политической системе. Можно говорить, что Госсовет будет реализован для президента. Но здесь вариативность сохраняется, потому что за должностью президента в настоящее время закреплены беспрецедентные полномочия, каких не было даже в президентской Конституции Ельцина.

При этом, по мнению собеседника InfoPro54, система власти становится еще более запутанной. Идет явное смешение ветвей власти.

— Мы видим, что судебная система теряет свою независимость, причем теряет независимость даже на бумаге, — говорит Пономаренко. — Мы не касаемся политических реалий, того, как она раньше функционировала, суды и так были зависимыми. Но, по крайней мере, Конституция декларировала независимость трех ветвей власти. Сейчас закрепляется зависимость этой ветви власти от Совета Федерации и от президента. Прописано очень четко: за проступки они будут снимать судей, но что входит в категорию проступков, тоже не объяснено.

С отсутствием конкретики по ряду положений нового закона согласен и политолог Владимир Леонтьев. Но при этом собеседник InfoPro54 уверенно заявляет о расширении полномочий уже существующих и создаваемых органов власти.

— Любые полномочия, которые сейчас рассматриваются, расширяются, — поясняет Леонтьев. — Взять срок президентства, увеличивающийся до 6 лет, увеличение прав Госдумы и Госсовета. Они позволяют больше самостоятельных действий. Да, согласен, что там нет конкретики, но вряд ли ее можно отразить в этом Послании. Но Госсовет будет расширен в правах, сможет рассматривать президентские указы, непосредственно что-то корректировать, предлагать для рассмотрения. Поэтому основная черточка проведена. Но пока ее расшифровка невозможна. Можно что-то еще скорректировать. Но пока полномочия и Госсовета, и Госдумы, подведены к наиболее активному участию в государственных делах.

Как предполагает политолог, в целом, Конституцию страны необходимо дополнять разного рода подзаконными актами, обсуждение которых еще предстоит.

— Президент отразил только основные вехи, — говорит он. — Основные позиции, считаю, в законе проведены. Это касается срока полномочий президента, пенсионной системы, работы федеральных служб, возраста судей, депутатов Госдумы и так далее. Я посмотрел внимательно. Основы все остались. Да, есть тонкости. Но Конституция — это основной закон. В ней все вместе поместить нельзя. Всегда существуют множество подзаконных актов, директив. Я бы сказал, что основные положения, которые вынесены из 2018-2019 годов, в Послании, подписанном президентом, сейчас отражены.

О Госсовете, его полномочиях и полномочиях президента как об основных вехах нового закона говорит и руководитель фонда «Сибирская политика» Игорь Украинцев.

— На самом деле, первое, что бросилось в глаза, и, думаю, это фундаментальная вещь — Госсовет и его полномочия, о которых президент в своем Послании только сказал, что их нужно закрепить в Конституции, — отмечает собеседник издания. — Здесь в документе мы увидели, что они достаточно широкие. Это орган, который будет контролировать и координировать работу всех ветвей власти. Опять же, он будет заниматься вопросами внешней и внутренней политики. Плюс мы увидели механизмы того, как будут согласовываться кандидатуры силовиков через Совет Федерации, министров через Государственную думу. И все же несколько преждевременно было рассчитывать на то, что, как предвещали некоторые политики, президент стал декоративной фигурой. Мы увидели, что у нас как была, так и остается президентская форма правления. У президента достаточно полномочий, чтобы отправлять в отставку министров, судей, губернаторов.

Напомним, выступая в 16 раз с Посланием к Федеральному Собранию, президент России Владимир Путин заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию страны. Часть опрошенных изданием экспертов заявила о позитивных переменах в политической и экономической жизни в стране. Другая часть отметила тенденцию к установлению авторитаризма.

Фото pixabay.com, автор- 3005398