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Эксперты HeadHunter рассказали о том, как найти работу быстрее

В Новосибирске сегодня на одно предложение претендуют примерно шесть соискателей.
  • 31/05/2019, 11:44
поиск работы

Сегодня в Новосибирске на одно предложение претендуют примерно шесть соискателей, это умеренный уровень конкуренции, но в пользу работодателя. Как в такой ситуации найти работу максимально быстро и всегда быть востребованным специалистом, аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter (hh.ru) составили подборку рекомендаций.

Поиск должен быть активным

Не стоит ждать звонка от того самого работодателя. Вернее, ждать тоже можно, но, чтобы найти работу быстрее, необходимо активно откликаться на вакансии. «Активно» — это значит – на те предложения, которые вам подходят, не на все подряд. В данном случае количество в качество не перейдет.

Именно по реакции на отклик вы поймете, все ли делаете правильно: правильные ли вакансии выбираете, все ли компетенции у вас есть. Если все в порядке, то будут и звонки и приглашения на собеседования.

Мониторинг вакансий

Зачем это нужно? Во-первых, чтобы не пропустить «ту самую вакансию мечты». Во-вторых, это отличная возможность посмотреть на другие вакансии на рынке труда. Очень может быть, что они смогут обратить ваше внимание необычные для вас предложения.

Есть несколько удобных способов мониторинга вакансий: подпишитесь на подходящие вакансии в личном кабинете, скачайте мобильное приложение, ищите вакансии не только в обычном поиске, но и на карте, настройте автопоиск, который будет собирать нужные вам предложения, проверяйте новые предложения и откликайтесь на них.

Разные источники поиска

Еще в самом начале проекта «Поиск работы», стоит провести анализ инструментов, которые можно и нужно использовать. Это могут быть печатные издания, сайты, ЦЗН, социальные сети. Из них активно использовать можно несколько, так поиск пойдет быстрее, так как выше охват работодателей.

Такой вариант поиска- отличный мониторинг возможностей того или иного ресурса, со временем, от некоторых от них можно смело отказываться.

Учиться всю жизнь

К чему точно стоит быть готовым, так это к тому, что востребованному специалисту учиться придется всю жизнь. При том темпе появления новых технологий и инструментов, просто не может быть иначе. При этом, слишком уж быстро устаревают знания, полученные когда-то.

Между прочим, пройденные курсы, семинары, тренинги нужно обязательно указывать в резюме.

Правильный настрой

Стоит помнить, что скорость поиска новой работы во многом зависит от того, какую именно работу вы ищите. Например, топ-менеджер может искать нового работодателя шесть месяцев, а начинающий специалист или без специальных знаний и навыков – решить эту задачу в течение недели.

Регулярно на обучающих мероприятиях по поиску работы соискатели рассказывают, что ищут работу очень долго. Такая ситуация может быть по ряду причин. Например, редкая специальность может стать причиной такой ситуации, когда нужных вакансий просто очень мало. Слишком высокая зарплата в резюме так же часто отпугивает работодателей, говорит руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО Елана Таращук.

По ее словам, есть еще хороший тест при поиске работы:

Если вы отправляете резюме, но вас не приглашают на собеседование, то очень может быть, что причина такой тишины – в резюме. Смотрим на предмет ошибок, корректности, заполненности. Если же на встречи зовут, а тишина уже потом, то очень может быть, что причина уже в собеседовании. Как тут исправить ситуацию? Почитать статьи в интернете по этому вопросу, продумать ответы, готовиться к каждому собеседованию, попросить друга или знакомого провести с вами игровое собеседование, говорит Елана Таращук.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan

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