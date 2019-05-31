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Почти на 13% вырос рынок новых автомобилей в Новосибирской области

Но в Сибири впереди всех Красноярский край — с показателем роста 23,5%.
  • 31/05/2019, 10:52
Автор: Михаил Фишер
Почти на 13% вырос рынок новых автомобилей в Новосибирской области

Рост на 12,8% — динамика рынка новых автомобилей Новосибирской области за первые четыре месяца 2019 года. Однако наиболее динамичным из сибирских регионов оказался  Красноярский край — здесь по сравнению с январем-апрелем 2018 года рынок вырос на 23,5%. Опережает наш регион и Кемеровская область, где рынок новых авто вырос на  18,5%.

Несмотря на рост рынка новых автомобилей в сибирских регионах, по критерию объема рынка сибиряки отстают от федерального уровня. Например, в общероссийском топ-30 по версии «Автостат», Кемеровская область находится на 17 месте, Красноярский край — на 21, Новосибирская область занимает 23 место, Тюменская — 24. Томская и Омская   области, а также Алтайский край вообще не вошли в рейтинг динамики и объема авторынка.

— Москва по-прежнему остается крупнейшим региональным рынком в стране, несмотря на снижение показателя за отчетный период — на 7% (67,1 тыс. реализованных экземпляров). А вот рынок Подмосковья за этот период вырос на 11,5% до 43,5 тыс. новых автомобилей. Тройку регионов-лидеров замыкает Санкт-Петербург с результатом 32,5 тыс. машин, показавший снижение на 3,2%, —сообщает пресс-служба аналитического агентства «Автостат».

На долю этих регионов приходится 30% всего российского рынка новых автомобилей.

Объем рынка новых легковых автомобилей в России за первые четыре месяца 2019 года составил 475 тыс. единиц. Это практически совпадает с результатом продаж за аналогичный период прошлого года (474,9 тыс. шт.).

Фото Юлии Даниловой

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