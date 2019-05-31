Налоговики региона взыскали за нарушение валютного законодательства более 2 млн рублей

Новосибирскими налоговиками взыскано в бюджет 2,1 млн рублей административных штрафов по итогам проверочных мероприятий в отношении соблюдения требований валютного законодательства в первом квартале 2019 года, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

По итогам 25 проверок установлено 54 нарушения.

К основным нарушениям относятся: осуществление незаконной валютной операции, расчеты по которой произведены минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации; нарушение срока или формы представления резидентами уведомлений об открытии (закрытии) счетов (вкладов) или об изменении реквизитов счетов (вкладов) в зарубежных банках; несоблюдение установленного порядка и срока представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации и (или) подтверждающих банковских документов.

Отмечается, что большая часть проверок проведена налоговыми органами Новосибирской области в связи с увеличением количества организаций, в состав исполнительного органа и учредителей которых вводятся нерезиденты.

— Ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным, резиденты-физические лица должны представлять налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации, —напомнил начальник отдела валютного контроля УФНС России по Новосибирской области Олег Зайцев.

По его словам, в целом резиденты-физические лица обязаны в течение месяца со дня открытия (закрытия) счета (вклада) в иностранном банке или со дня изменения его реквизитов уведомить об этом налоговый орган. В случае закрытия счета одновременно с уведомлением необходимо передать в налоговую службу отчет о движении средств по данному счету.

В УФНС рассказали, что сумма штрафов за нарушение валютного законодательства за 2018 г. превысила 20 млн руб. – это в четыре раза больше, чем годом ранее.

Фото: баз- pixabay.com, автор- NikolayFrolochkin, др- предоставлено пресс-службой УФНС по Новосибирской области