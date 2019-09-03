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Эксперты HeadHunter составили рейтинг вакансий с зарплатой от 200 000 рублей

Первую строчку рейтинга занимает вакансия руководителя проекта экспедиционно-курьерского бизнеса с зарплатой от 10 000 USD.
  • 03/09/2019, 11:44
Эксперты HeadHunter составили рейтинг вакансий с зарплатой от 200 000 рублей

Эксперты hh.ru проанализировали вакансии за месяц и подготовили подборку из десяти самых дорогих предложений Сибири с зарплатой от 200 000 рублей. Лидером рейтинга стала вакансия в Новосибирске для руководителя проекта экспедиционно-курьерского бизнеса с зарплатой от 10 000 USD. Среди требований, предъявляемых к кандидату: опыт организации бизнеса с годовым оборотом от 10 млрд.руб в транспортно-экспедиционном секторе, опыт работы от 3х лет в компаниях США/ Европы и знание новейших технологий применяемых в логистике.

Второе место рейтинга у предложения для механика ЗИФ, которому предлагают зарплату от 270 000 рублей. Данному специалисту предстоит работать за рубежом на золотобывающей фабрике. Третья строчку у вакансии в Красноярске для руководителя проекта ВОЛС с вознаграждением от 250 000 рублей. Одним из пунктов требований к соискателю является готовность к командировкам до 50% рабочего времени.

— К «дорогим» кандидатам, вполне логично, что компании предъявляют достаточно высокие требования, которые можно разделить на профессиональные и личные качества. Например, к первым можно отнести наличие диплома об образовании, знание последних новинок в отрасли, опыт управления проектами и людьми, знание иностранных языков. Что касается личных качеств, то многие работодатели отмечают, что сотрудник им нужен целеустремленный, нацеленный на результат, с высокими коммуникативными навыками и лидерскими качествами, — отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter СФО Елана Таращук.

Зарплату от 200 тысяч рублей также обещают бизнес-ассистенту со знанием английского языка (работа в г. Кемерово), менеджеру по закупкам (в Китай), менеджеру по привлечению крупных клиентов в г Барнаул (рынок совместимых расходных материалов), главному эксперту производства (металлургия) в г. Новокузнецке, а также ИТ-архитектору в г Томске и главному ветеринарному врачу по племенным птицеводческим репродукторам в Омске.

Фото: pixabay.com, автор- geralt

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