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ВТБ в Новосибирской области выпустил около 210 тысяч карт «Мир»

  • 03/09/2019, 11:31
ВТБ увеличил объем эмиссии карт платежной системы «Мир».

ПАО Банк ВТБНа сегодняшний день наибольшая часть выпуска приходится на Московскую, Ленинградскую, Иркутскую, Ростовскую и Новосибирскую области. В Новосибирской области эмитировано около 210 тысяч карт «Мир». Основную часть выпуска составили зарплатные карты. Всего ВТБ выпустил более 12 миллионов карт «Мир».

Наиболее популярные операции, совершаемые по картам «Мир», идентичны транзакциям по картам международных платежных систем: снятие наличных, оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, переводы с карты на карту.

К выпуску национальных карт ВТБ приступил одним из первых на рынке в четвертом квартале 2016 года. С тех пор банк постоянно расширяет функционал карт и улучшает процесс обслуживания для их владельцев.

На базе платежной системы «Мир» осуществляется вся эмиссия Карты москвича и Единой карты петербуржца. Кроме того, карта может быть использована для получения пенсии и других социальных выплат. Их держатели могут совершать платежи, в том числе с помощью Android-смартфона, подключившись к мобильному платежному сервису Mir Pay.

В июле ВТБ приступил к выпуску кобейджинговых карт «Мир» — Maestro с возможностью бесконтактной оплаты для двух платежных приложений как внутри страны, так и за границей.

—Мы стремимся открывать нашим клиентам новые возможности, расширяя границы использования карт «Мир». Одним из знаменательных совместных проектов стало успешное завершение сертификации и начало выпуска кобейджинговых карт «Мир» — Maestro с возможностью бесконтактной оплаты для двух платежных приложений как на территории страны, так и за границей. Учитывая, что с каждым месяцем растет число владельцев карт национальной платежной системы, уверен, многим клиентам эта функция точно пригодится, — прокомментировал Валерий Чулков, член правления ВТБ (ПАО).

Фото: пресс-служба банка

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