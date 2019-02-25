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Эксперты ИНВИТРО проанализировали состояние здоровья новосибирцев

По их мнению, жителям города стоит задуматься о здоровье печени, сосудов, щитовидной железы и уровне витамина D.
  • 25/02/2019, 14:34
Эксперты ИНВИТРО проанализировали состояние здоровья новосибирцев

Специалисты медицинской компании ИНВИТРО рассказали о состоянии здоровья новосибирцев по итогам 2018 года.

Самый высокий показатель отклонений – у витамина D. Его дефицит распространен у 67 % жителей Новосибирска. Основной причиной является нехватка солнечного света. Другая проблема – недостаток «солнечного» витамина в продуктах питания. Витамин D оказывает большое влияние на работу практически всех органов и систем человека: эндокринную, сердечно-сосудистую, костно-мышечную и нервную.

Второй в рейтинге лабораторных отклонений – холестерин. В норме – это очень важная молекула в организме. Однако его излишек вреден, так как способен откладываться на внутренних стенках сосудов и повреждать их. Из всех пациентов, сдававших общий холестерин в 2018 году, у 52 % уровень этого показателя выше рекомендованного значения.

Далее в зоне риска – печень. Для быстрой оценки различных повреждений печени используются два биохимических показателя: АлТ (аланинаминотрансфераза) – маркер воспаления печеночных клеток и ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) – маркер внутрипеченочного застоя желчи. Изменения этих показателей могут встречаться вместе, могут – по отдельности. Нарушение работы печени по АлТ имеют 19 % новосибирцев, сдавших анализы, ГГТ – 22 %.

— Причин много: вирусные гепатиты, излишний вес, эндокринная патология, токсические гепатиты (например, алкогольный), аутоиммунные заболевания, инфекционные процессы и так далее, — объясняет главный врач клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО – Сибирь Андрей Поздняков. — У каждого пятого пациента имеется причина для расширенного обследования и обращения к узкому специалисту (обычно – к гастроэнтерологу). Но чаще всего они не знают об этом, пока не сдадут анализы.

Статистика по вирусным гепатитам также неутешительна. Скрининговый маркер гепатита В (НВsAg) отмечается в Новосибирске у 1,8 % сдавших анализы – то есть каждый 50 пациент, сдавший данные анализы, инфицирован гепатитом В. В основном, это хроническое заболевание, которое крайне плохо лечится во всем мире и часто приводит к развитию цирроза и первичного рака печени. Маркер гепатита С (антиНСV сумм) – обнаруживается в Новосибирске у 4,6 % от всех сдавших анализ пациентов.

Также у новосибирцев проблемы с гормоном щитовидной железы. По данным клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО за 2018 год 17 % пациентов, сдавших анализы, имеют ту или иную патологию этого органа.

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