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Банк «Открытие» определил самые популярные имена новосибирских бизнесменов

Среди мужчин в безусловных фаворитах «предприимчивых» имен Александры, среди женщин — Елены.
  • 25/02/2019, 15:28
самые популярные имена новосибирских бизнесменов

В середине февраля ПАО Банк «ФК Открытие» провел исследование, в ходе которого были проанализированы профили около 6 500 индивидуальных предпринимателей и руководителей малого и среднего бизнеса Новосибирской области, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Первое место среди руководителей предприятий бизнеса с большим отрывом от соперниц заняли Елены с результатом 3,2% от общего количества, далее практически «в ногу» друг с другом идут Натальи — 2,3% и Татьяны — 2,2%.

Среди мужчин в безусловных фаворитах «предприимчивых» имен Александры (6,9%), следом за ними идут Сергеи (5,5%) и Алексеи (4,2%).

Эксперты выявили три женских имени, которые носят только руководители компаний, в вот индивидуальных предпринимателей с такими именами просто не обнаружилось: это Алла, Лиана и Марианна. И, напротив, София, Василина и Карина встретились нам только среди индивидуальных предпринимателей.

 Мужские имена, которых нет среди руководителей компаний, но которые попали в рейтинг благодаря пусть невысокой, но все же распространенности среди индивидуальных предпринимателей, тоже есть. Это Тарас, Назар и Андриян. А некоторые руководители компаний носят такие редкие имена как Корней, Наум и Матвей.

— Первые строки рейтинга ожидаемо занимают представители самых распространенных имен. Увеличивающееся количество более редких имен, в том числе и в предпринимательской среде, является отражением того, что в последние десятилетия росло увлечение родителей именами более редкими. Большинство из носителей таких имен – это как раз поколение от 20 до 35 лет, — отмечает Ирина Демчук, старший вице-президент, управляющий банком «Открытие» в Новосибирской области.

Фото: pixabay.com, автор- Free-Photos

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