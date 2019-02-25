Новосибирский вуз решил вернуть себе историческое имя

28 февраля в НГТУ пройдут открытые слушания «Новый бренд НГТУ». Гостями и спикерами мероприятия выступят известные выпускники и авторитетные эксперты в области дизайна и брендинга, а также руководство вуза, деканы и заведующие кафедрами, студенческий актив. В открытых слушаниях примут участие около 500 человек. В ходе презентации будет представлена новая коммуникационная стратегия, миссия университета и новый брендбук. Разработчики также обещают представить современный логотип университета, сообщили в пресс-службе университета.

— Большинство ведущих мировых и отечественных вузов уже провели ребрендинг. Кто-то относится к этому процессу очень серьезно и такие бренды становятся лидерами, кто-то просто поменял вывеску, но это, конечно, не наш путь, за сменой бренда мы видим не только смену логотипа, но и прежде всего новую коммуникационную стратегию. Бренд должен отражать наше лидерство в разработке технологий для современной промышленности, лучшие качества нашего практичного образования и, конечно, нашу историческую миссию, — говорит ректор НГТУ Анатолий Батаев.

Отмечается, что работа по созданию нового бренда НГТУ началась в 2017 году. В процессе работы были проведены исследования: четыре фокус-группы с сотрудниками, студентами и профессорами, глубинные интервью с ректоратом, четыре масштабных опроса. В общей сложности в различных интервью и опросах участвовало более 3000 респондентов.

Разработчиками бренда выступили сотрудники Управления информационной политики НГТУ и кафедры социологии и массовых коммуникаций НГТУ, а также декан Высшей школы журналистики Томского государственного университета, региональный директор организации SNDR (Society for News Design Russia) Илья Мясников, руководитель Управления коммуникаций ТГУ профессор Юлия Эмер, которые имели успешный опыт ребрендинга Томского государственного университета, а также проректор по научной работе Новосибирского государственного университета архитектуры и дизайна профессор Галина Паршукова.

Одним из главных изменений станет возвращение университету его исторического имени «НЭТИ», которое получит новые смыслы и новые варианты расшифровки. Исследования показали, что это название до сих пор используют не только преподаватели и выпускники, но и подавляющая часть студентов. Вместе с тем в официальных документах университет будет по-прежнему использовать название «НГТУ».

Фото: пресс-служба НГТУ