«Хетафе» – «Бетис». Прогноз и ставка Жорди Гратакоса

«Хетафе» в этом сезоне не снижает планку и идет в первой пятерке. В последнем туре была одержана легкая победа над «Леганесом» (3:0). Они может и играют не всегда интересно, более закрыто, но при этом у них огромная концентрация и прекрасный контроль соперника.

«Бетис» показывает совершенно другой стиль футбола – владение, постоянные передачи, много движения в атаке. Пришел в аренду Аленья, не забываем и про Фекира с Хоакином, все они прекрасно оснащены технически и могут решить любой эпизод в свою пользу.

Предстоит очень интересная игра, так как обе команды в хорошей форме, на подъеме и нацелены победить в конкретном матче. Я считаю, что гости могут преподнести сюрприз.

Источник: Рейтинг Букмекеров