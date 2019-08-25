Эксперты назвали Топ-10 наиболее «мужских» марок автомобилей

Самой «мужской» маркой автомобиля является японская Infiniti, у которой 95,8% владельцев – мужчины и лишь 4,2% – женщины. К таким выводам пришли специалисты аналитического агентства «Автостат», проанализировав данные ряда опросов автовладельцев.

На втором месте по этому показателю с минимальным отрывом от лидера находится отечественный УАЗ (95,5%). Третье и четвертое место занимают еще два японских бренда – Subaru (93,3%) и Toyota (92,7%). Пятерку лидеров по этому показателю замыкает Skoda (91,7%).

Кроме них, в Топ-10 самых «мужских» марок попадают еще: Volkswagen (91,4%), Mercedes-Benz (91,2%), Ford (91%), Mitsubishi (90,9%) и Honda (90,7%).

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