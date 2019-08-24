Профиль для светодиодной ленты: конфигурации и назначение

Но самое широкое применение светодиодная продукция, найти которую можно в каталоге компании «Диамонд-Лед» https://www.ledpred.ru/, получила в сфере создания рекламных конструкций.

Зачем нужен профиль для LED-ленты?

Светодиодная лента позволяет сформировать узкий световой поток, направленный в выбранную сторону. При монтаже подсветки рекомендуется использовать специальный профиль, выполненный из пластика или алюминия.

Профиль позволяет:

придать подсветке законченный эстетичный вид;

защитить светодиодные лампы от контакта с влагой, загрязнения, механических повреждений;

установить рассеиватель подходящего типа, чтобы создать комфортное освещение или добиться определенного визуального эффекта;

крепить светодиодную ленту в труднодоступных местах.

Помимо этого алюминиевый профиль эффективно отводит тепло от LED-ламп за счет высокой теплопроводности. Это существенно продлевает рабочий ресурс светодиодов – при постоянном перегреве они теряют яркость.

Конфигурация

Принцип крепления и область применения профиля для светодиодной ленты зависит от конструктивных особенностей изделий.

Угловой профиль. Устанавливается в местах, где нет возможности использовать изделие плоской формы. Востребован при создании рекламных конструкций, подходит для монтажа декоративной подсветки по периметру помещений, светового оформления проемов, ступеней лестниц, торговых витрин.

Встраиваемый профиль. Предназначен для монтажа заподлицо с основанием. Подходит для декоративного оформления стыков, если конструкция выполнена из различных материалов.

Накладной профиль. Имеет П-образную форму и может крепиться различными способами. Данный вид профиля может быть снабжен рассеивающим экраном. Изделия используются для оформления витрин, интерьерной и фасадной подсветки, в рекламных конструкциях.

Врезной профиль. Позволяет встроить подсветку в основание. Часто применяется для создания эффекта свечения шкафов изнутри. Крепится профиль таким образом, чтобы LED-лампы не выступали за плоскость основания.



Гибкий профиль. Подходит для монтажа на криволинейных поверхностях. Обычно снабжается прозрачным или матовым рассеивателем из пластика, который делает световой поток более комфортным для глаз и служит защитой светодиодов от внешних воздействий. Применяется для декора и в составе рекламных конструкций.

Типоразмеры

При выборе профиля учитываются особенности основания, на которое будет монтироваться подсветка, а также размеры ленты. Ширина стандартных профилей составляет от 10 до 100 мм, глубина – от 5 до 50 мм. Стандартная длина – 2000 мм.

На сайте компании «Диамонд-Лед» представлены однорядные, двух-, трех- и четырехрядные светодиодные ленты 220В, а также широкий выбор профилей и комплектующих для их монтажа.



Стандартные геометрические размеры профилей К основным геометрическим параметрам коробов для светодиодной ленты относится их ширина и глубина. При выборе ориентируются на размеры ленты, которая будет монтироваться, и параметры основания, к которому он будет крепиться. Также стоит учесть параметры контроллера и блока питания, необходимые для обеспечения работоспособности системы освещения.



Ширина стандартного изделия составляет 10–100 мм при глубине 5–50 мм. Широкий профиль для светодиодной ленты позволит разместить все элементы системы.

Длину выбирают в зависимости от протяжённости монтируемого контура освещения с учётом того, что один элемент имеет протяжённость 1–5 м. Наибольшей популярностью пользуются двухметровые изделия.