Эксперты обновили рейтинг устойчивости застройщиков Новосибирска

После продолжительного перерыва в функционировании баз данных Росреестра, когда мы не могли видеть регистрационные действия по договорам долевого участия, необходимые данные наконец-то были получены. И вот, наши аналитики произвели актуальные расчеты рейтинга устойчивости застройщиков Новосибирска, с лидерами которого я вас сегодня познакомлю.

Напомню, настоящий рейтинг рассчитывается Аналитической службой ГК «ЁЛКА девелопмент» по методике согласованной Комитетом по жилой недвижимости Новосибирского представительства РГУД. В основу расчетов положены статистические массивы информационноаналитической системы «ДЕКАРТ.онлайн», где собраны данные о ценах и продажах, показатели Росреестра и оценки готовности строительных проектов от Сергея Николаева.

Всего в актуальном Рейтинге устойчивости участвуют 172-е строительные группы. В так называемую «зеленую зону», то есть в перечень застройщиков с минимальными рисками, попали только 73 застройщика, или всего 42% от всех строительных групп, которые возводят жилые комплексы в Новосибирской агломерации.

Итак, представляю ТОП-10 Рейтинга устойчивости застройщиков Новосибирск по состоянию на апрель 2019 года.

Вся первая тройка сохранила свои позиции с начала года. На первом месте компания ВИРА-Строй. На втором – Брусника (Сибакадемстрой). На третьей позиции – Стрижи. Поднявшись на одну ступеньку, четвертую строчку занимает Первый строительный фонд. Поднявшись на три позиции, на пятом месте СибМонтажСпецСтрой. Шестую и седьмую строки за собой сохраняют, соответственно, Энергомонтаж и КПД-Газстрой. С четвертого на восьмое место ТОП-10 Рейтинга устойчивости опустился Концерн Сибирь. Девятую позиция с начала года сохраняет Сибирьинвест. А на десятую строчку, вернувшись в группу лидеров, поднялась ГК Строитель.

Так выглядит первая десятка лучших из лучших строительных компаний Новосибирска, чьи продажи соответствуют или существенно опережают темпы строительства. У этих застройщиков нет и намека на «финансовые пузыри», а значит их предложения обладают минимальным количеством рисков.

Для иллюстрирования изменений в первой десятке с начала года, приведу ниже сравнительные таблички.

Фото: ГК «ЁЛКА девелопмент»