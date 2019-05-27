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Около половины налоговых поступлений в регионе обеспечили торговля и обрабатывающие производства

Всего в консолидированный бюджет РФ на территории региона за три месяца мобилизовано налогов и сборов 46,1 млрд руб.
  • 27/05/2019, 13:20
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По данным УФНС по Новосибирской области, за 1 квартал 2019 г. структура поступлений администрируемых доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации в разрезе основных видов экономической деятельности в Новосибирской области сформировалась следующим образом: обрабатывающие производства — более 22% от общего объема поступлений (10,6 млрд руб.), торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 21% (10 млрд руб.), строительство — 6,7% (3,2 млрд руб.), деятельность профессиональная, научная и техническая — 6,6% (3,1 млрд руб.),  деятельность финансовая и страховая — 5,9% (2,8 млрд руб.), деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 5,9% (2,8 млрд руб.), обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха — 4,9% (2,4 млрд руб.), добыча полезных ископаемых — 4,7% (2,2 млрд руб.), деятельность в области информации и связи — 4,2% (2 млрд руб.), сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что по сравнению с I кварталом прошлого года в наибольших размерах возросли поступления по таким отраслям, как «торговля оптовая и розничная» — на 864 млн руб., «добыча полезных ископаемых» — на 709 млн руб., «деятельность профессиональная, научная и техническая» — на 592 млн руб., «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» — на 543 млн руб.

Всего в консолидированный бюджет РФ на территории Новосибирской области за три месяца мобилизовано налогов и сборов 46,1 млрд руб. Рост налоговых поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 108,8%.

Фото: Ростислав Нетисов

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