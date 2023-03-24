Эксперты оценили экопривычки новосибирцев

В Новосибирске 43% горожан задумывается о своем вкладе в сохранение природы: полезных для экологии привычек не оказалось лишь у 11% опрошенных. Об этом сообщает пресс-служба Авито.

В исследовании говорится о том, что для заботы об окружающей среде 37% жителей Новосибирска стараются экономить воду и электричество. Эта экопривычка особенно присуща людям старше 45 лет, кроме того, женщины обладают ей на 10% чаще, чем мужчины.

Также 43% жителей города продают ненужные вещи онлайн, в том числе и новые, но не подошедшие товары. Такая привычка более характерна для людей в возрасте 25-34 года. 32% опрошенных выставляют вещи на продажу раз в полгода, 25% — раз в пару месяцев, а 11% — чаще одного раза в месяц. 25% респондентов отметили, что в этом году стали чаще продавать разонравившиеся или не подошедшие предметы одежды и интерьера, причем женщины занимаются ресейлом в два раза активнее мужчин.

— При этом 21% жителей Новосибирска (большая часть из них из группы 25-34 года) отметили, что активно покупают товары с рук вместо приобретения новых, в том числе для заботы об экологии. Женщины чаще всего покупают одежду, обувь, аксессуары, товары для детей и игрушки, а также предметы интерьера, — говорится в сообщении.

35% новосибирцев готовы покупать не только новые, но и б/у товары брендов, которые больше не найти в розничной продаже.

40% новосибирцев ответили, что сортируют мусор (мужчины и женщины поровну). Активнее сего этим занимаются люди старшего возраста. Также 30% опрошенных используют меньше пластика и полиэтилена: например, не покупают одноразовые стаканчики в кафе и ходят в магазин со своими сумками-шопперами — женщин, практикующих такой подход, на 9% больше, чем мужчин. Вдобавок 44% новосибирцев сдают на переработку лампочки и батарейки, в основном люди от 25 до 44 лет.

— Среди других способов сохранить природу — уборка мусора в лесу и на берегах водоемов: в таких акциях принимают участие 20% опрошенных новосибирцев. Еще 18% ответили, что собирают макулатуру. Среди других вариантов участники исследования называли помощь бездомным животным, высаживание деревьев и освещение темы помощи природе в соцсетях. И только 11% опрошенных ответили, что не имеют никаких экологических привычек. Интересно, что только 8% опрошенных женщин отметили, что ничего не предпринимают из перечисленного, в то время как таких мужчин почти в два раза больше — 14%, — отмечают аналитики.

Ранее редакция сообщала о том, что приставы выявили факт нецелевого использования гранта агропредприятием.