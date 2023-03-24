Конфискованные товары смогут распространять как гуманитарную помощь

На этой неделе в первом чтении принят законопроект, который позволяет не уничтожать, а раздавать нуждающимся конфискованные таможней товары легкой промышленности.

В настоящее время, согласно КоАП, конфискованная продукция подлежит уничтожению за исключением скоропортящихся товаров, которые впоследствии переправляют в социальные организации для гуманитарных целей.

При этом отмечается, что конфискат, представляющий собой опасность для здоровья, не пропустят: требования к таким товарам установит российское правительство.

Так, более 7,6 тыс. единиц одежды и 147 пар обуви на 14,1 млн рублей, задержанных при ввозе с нарушением таможенных правил, а также изъятых из торгового оборота при контроле внутреннего рынка, сибирские таможенники уже передали в «Городской комплексный центр социального обслуживания населения».

По данным пресс-службы СТУ, Центр социального обслуживания в дальнейшем распределит одежду и обувь (кофты, спортивные костюмы, джинсы, брюки, пуховики, футболки, кроссовки) людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, также часть партии планируется отправить вместе с другой гуманитарной помощью на территорию Луганской и Донецкой Народных Республик.

Ранее редакция сообщала, что в России физлицам разрешат добывать золото.

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