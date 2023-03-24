Приставы выявили факт нецелевого использования гранта агропредприятием

После требований судебных приставов оплатить долг, новосибирское сельхозпредприятие вернуло в бюджет области более 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба ГУ ФССП России по Новосибирской области. В 2020 году компания по производству молочной продукции в рамках государственной программы развития сельского хозяйства получила грант на сумму 28,5 млн. рублей.

— В результате проверки организации Министерством сельского хозяйства Новосибирской области были выявлены факты нецелевого использования выделенной субсидии. Представители министерства обратились с исковыми требованиями в Арбитражный суд Новосибирской области, который признал претензии обоснованными и обязал предприятие вернуть почти 1,2 млн рублей, — говорится в сообщении.

Должник оплатил задолженность в срок, установленный для добровольного исполнения, чтобы не выплачивать штраф. Назвать компанию в ФССП отказались.

Ранее редакция сообщала о том, что деревообрабатывающая компания погасила долг после вмешательства судебных приставов.