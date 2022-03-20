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Эксперты оценили, как изменился спрос на автомобили на вторичке

  • 20/03/2022, 12:22
новости Новосибирска
Количество предложений за последние два месяца на вторичном рынке упало более, чем на 20%.

Специалисты сервиса avtocod.ru проанализировали статистику проверок истории автомобилей с января 2022 года по настоящее время. По результатам анализа был составлен рейтинг самых популярных авто первой трети текущего года на российской вторичке.

— Рейтинг этого года разительно отличается от того, что был в прошлом году. Так, лидером в 2022 по количеству запросов стали автомобили отечественных марок, которые в прошлом году за этот же период замыкали тройку лидеров — Lada Vaz к весне 2022 года проверяли более 160 000 раз. На второе место вырвались Toyota с моделями среднего класса, на третьем — Mercedes-Benz, а лидеры прошлого года — Kia и Hyundai замкнули ТОП-5, — говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

Всего с января 2022 года через «Автокод» проверили более 4 млн автомобилей. Это на 28% меньше, чем за этот же период год назад, что говорит о том, что в нынешний кризис россияне стараются экономить больше, чем при коронавирусном локдауне, и не спешат потратить свои кровные на покупку автомобиля, даже подержанного.

Эксперты авторынка отмечают, что такая ситуация неудивительна, ведь покупательская способность напрямую связана с количеством хороших предложений, которых на данный момент на рынке всё меньше из-за дефицита полупроводников и санкционных мер. Так, по данным «Автокода», количество предложений на вторичном рынке упало более, чем на 20% за последние пару месяцев. По данным аналитиков, стабилизация ситуации и выход на плато ожидаются не раньше, чем через 3-6 месяцев.

Фото pixabay — Picsues

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Россия

Теги : Рынок авто подержанные автомобили


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