Эксперты оценили, как изменился спрос на автомобили на вторичке

Специалисты сервиса avtocod.ru проанализировали статистику проверок истории автомобилей с января 2022 года по настоящее время. По результатам анализа был составлен рейтинг самых популярных авто первой трети текущего года на российской вторичке.

— Рейтинг этого года разительно отличается от того, что был в прошлом году. Так, лидером в 2022 по количеству запросов стали автомобили отечественных марок, которые в прошлом году за этот же период замыкали тройку лидеров — Lada Vaz к весне 2022 года проверяли более 160 000 раз. На второе место вырвались Toyota с моделями среднего класса, на третьем — Mercedes-Benz, а лидеры прошлого года — Kia и Hyundai замкнули ТОП-5, — говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

Всего с января 2022 года через «Автокод» проверили более 4 млн автомобилей. Это на 28% меньше, чем за этот же период год назад, что говорит о том, что в нынешний кризис россияне стараются экономить больше, чем при коронавирусном локдауне, и не спешат потратить свои кровные на покупку автомобиля, даже подержанного.

Эксперты авторынка отмечают, что такая ситуация неудивительна, ведь покупательская способность напрямую связана с количеством хороших предложений, которых на данный момент на рынке всё меньше из-за дефицита полупроводников и санкционных мер. Так, по данным «Автокода», количество предложений на вторичном рынке упало более, чем на 20% за последние пару месяцев. По данным аналитиков, стабилизация ситуации и выход на плато ожидаются не раньше, чем через 3-6 месяцев.