Зарубежные поставщики меняют условия на 100% предоплату

В рамках IR-сопровождения и обеспечения предоставления актуальной информации инвесторам ООО «Юнисервис Капитал» запустила цикл коротких интервью с эмитентами выпуска ценных бумаг, которых компания сопровождает на публичном финансовом рынке. Об основных сложностях работы в существующих реалиях, а также имеющихся плюсах рассказал директор компании ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак.

Внешний контур

— Сейчас преждевременно давать какую-то оценку ситуации, поскольку она находится в стадии развития. Сегодня главная проблема — отказ от доставки грузов трех крупнейших судоходных компаний (Maersk, CMA и MSC), на которые приходится 50% мировых перевозок, — комментирует Петр Новак. — Однако Maersk на днях заявил, что снимает ограничения на транспортировку ряда товаров из категории продуктов питания, согласно своей внутренней классификации, в частности на какао-порошок, кокосовую стружку и кунжут. По данному заявлению мы ожидаем более подробных разъяснений, чтобы планировать свою работу дальше. К счастью, один из перевозчиков — российская транспортная компания FESCO продолжает работать.

По его оценке, сейчас окном возможностей для компании является порт Владивостока. «СЕЛЛ-Сервис» и ранее работал через этот порт, поэтому перестраиваться особо не придется, как многим другим поставщикам.

— В данный момент есть небольшая заминка — в одном из терминалов наш груз стоит третью неделю в очереди, в связи с тем, что отправляются локомотивы для военных нужд. Ситуация неприятная, поскольку это замороженные деньги, но не критичная. Наши коллеги, которые получают грузы в Новороссийске и Санкт-Петербурге, столкнулись с прецедентами по арестам грузов, и это решения не судоходных компаний и не компаний-отправителей, а именно правительств. У нас таких проблем не возникало, и мы не принимаем сейчас каких-то глобальных мер, решаем каждый отдельный случай, — рассказывает Петр Новак. — Адаптируемся, рассматриваем варианты завоза через другие страны, но в данный момент пока не видим в этом необходимости, рассчитываем, что, компания FESCO и ряд азиатских компаний, которые желают занять место ушедших международных, будут обслуживать грузы. С момента начала военных действий мы еще не производили оплату и не осуществляли поставок. В ближайшую неделю планируем осуществить оплату, посмотрим, как пройдет доставка.

Он пояснил, что 99% импорта компании осуществляется из Юго-Восточной Азии. С этими странами, в целом отношения сохраняются нормальными и «политического окраса» не получили. Единственное изменение коснулось условий оплат у всех поставщиков. Они понимают, что риски неоплаты, связанные с возможным отключением от SWIFT, достаточно велики и меняют условия на 100% предоплату до бронирования места на судне.

Директор «СЕЛЛ-Сервис» подчеркнул, что недостатка товара, который поставляет компания, сейчас нет.

— У нас имеется двухмесячный запас примерно на 230 млн руб. в ценах себестоимости, а также в пути товар еще на 1 млн долларов в ценах закупки. То есть, на ближайшие 3-4 месяца мы снабжены товаром. Возможно что-то закончится, но не глобально, —говорит он. — Что касается дистрибуторского договора с Huhtamaki на территории Сибирского ФО, который мы подписали недавно…. Здесь пока остается неопределенность, но есть основания полагать, что Huhtamaki останется в России. Так как более 90% продукции Huhtamaki производится в России для большой тройки — Макдоналдс, Бургер Кинг, KFC. Huhtamaki пересматривает свою сбытовую стратегию в сторону поддержки региональной дисрибьюции — то есть таких компаний, как наша. Мы продолжаем сотрудничество.

Внутренний контур

— Общую картину по всем клиентам оценить сложно. Наши клиенты работают с торговыми сетями и в этой части у них сейчас есть определенные сложности из-за высокой волатильности курса. В целом, какие-то мелкие клиенты вероятно уйдут с рынка, крупные останутся. Однако, ранее крупные клиенты работали напрямую с поставщиками, поэтому пока мы не понимаем, как изменится рынок, и как нам перестраивать свою стратегию сбыта. Уверены, что в течении месяца мы нащупаем точки роста и определим, как скорректировать сбытовую стратегию, — поясняет Петр Новак. — Кроме того, то что все международные компании перевели Россию на предоплату, скажется на снижении оборотов, естественно. Мы адаптируемся аналогично — тоже переводим клиентов либо на предоплату, либо на отсрочку 7 календарных дней. Рассчитываем, что, когда ситуация стабилизируется, иностранные поставщики вернут прежние условия оплаты. В целом, спрос в количественном выражении клиентов растет, но в объеме продаж в натуральном выражении падает. Однако, если предположить, что мы продадим в 2 раза меньше, то выручка все равно останется на уровне аналогичного периода прошлого года.

В компании также пояснили, что рассматривают варианты российских аналогов продукции на случай, если стандартные каналы перестанут работать.

— У нас небанальный ассортимент — это наша ценность. Мы хотим включить в ассортимент российскую продукцию, но не видим ни ценности, ни интереса полностью перестраивать ассортимент под российский. В первую очередь все-таки мы будем стараться решать логистические проблемы, уверен, что это возможно, — заявил Новак.

При этом директор «СЕЛЛ-Сервис» отметил, что в сложившейся ситуации можно найти и плюсы. Благодаря тому, что с рынка сейчас временно уходят некоторые игроки, поставляющие импортный ассортимент, в «СЕЛЛ-Сервис» приходят клиенты, с которыми долгое время компания не могла договориться.

— Мы рассчитываем, что нам удастся нарастить клиентскую базу сейчас, — поясняет он. — Под планируемые объемы продаж с целью развития мы привезли очень много товара в конце года, средства от размещенного недавно облигационного займа также вложили в покупку товара. И этот объем товара помогает нам какое-то время быть защищенным. Также, чтобы обезопасить себя, мы значительно подняли цены и у нас даже есть потенциал для снижения. В целом, по объему продаж ожидаем падение, но по валовой прибыли рост больше, чем было запланировано.

Второй положительный момент: в компании предполагают, что снизится поток грузов в Россию, за счет чего сократится срок поставки — грузы будут приходить быстрее, укладываясь в 45 — 60 дней.

— Если говорить про доставку грузов по России, то считаем, что на ней ситуация практически не отразится. Стоимость продаваемого килограмма нашей продукции высока, тем более в условиях текущего курса валюты — около 950 руб. за кг. Расход топлива за кг продукции — это незначительный расход, — поясняет Петр Новак.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» — один из лидеров среди прямых импортеров пищевого сырья и ингредиентов на региональном рынке Сибири и Дальнего Востока. Компания работает на рынке уже более 12 лет. Головной офис находится в Новосибирске, обособленное подразделение — в Москве. Компания поставляет для B2B клиентов какао-порошок, агар-агар, кокосовая стружка, кунжут, лимонная кислота, сорбат калия, пищевые ароматизаторы и прочие ингредиенты, которые используются в пищевой промышленности и общественном питании. Среди клиентов — компании со всей России, а с 2016 года «СЕЛЛ-Сервис» занимается и экспортом своей продукции в Беларусь, Армению и Казахстан. По данным «Юнисервис Капитал», среднегодовой прирост выручки в последние три года в компании составлял 40%. 25 февраля 2022 года компания разместила облигационный заем на три года и привлекла 65 млн руб. В планах эмитента на 2022 год — получить выручку более 1 млрд рублей. Глобальная цель — войти в тройку лидеров среди федеральных компаний за счет активной экспансии.

Подготовлено по материалу «Юнисервис Капитал»