Эксперты отметили рост деловой активности в Новосибирске

Эксперты агентства делового туризма «Аэроклуб» проанализировали бронирования авиабилетов сотрудников крупнейших российских и зарубежных корпораций, работающих на территории России, подвели итоги года и проанализировали активность представителей бизнеса в российских регионах и на международных рынках в 2019 году.

— После незначительного спада деловой активности в регионах в прошлом году, когда доля внутренних командировок сократилась до 62%, в 2019 бизнес снова показал рост интереса к деловым поездкам по России – даже на фоне увеличения цен на авиабилеты. Наиболее значительно выросло число бизнес-путешествий в Екатеринбург, Краснодар, Красноярск и Новосибирск. В целом доля перелетов по России выросла до 66%, — подчеркнула Юлия Липатова, генеральный директор агентства делового туризма «Аэроклуб».

Самыми популярными российскими городами у деловых туристов в 2019 году ожидаемо стали Москва (+9%) и Санкт-Петербург (+11%). На третьем месте вновь оказался Сочи (12%).

Эксперты отметили всплеск (+38%) деловой активности в Екатеринбурге, занявшем четвертое место. При этом исследование выявило 20% рост стоимости авиабилетов в столицу Урала. Вырос интерес деловых путешественников также к Краснодару (+25%) и Самаре (+20%).

На седьмом месте по объему продаж – Красноярск, спрос на рейсы в этот город увеличился на 45%, а авиабилеты подорожали на 20%. Новосибирск также повысил свою привлекательность у представителей бизнеса – деловые путешественники стали летать сюда на 24% чаще.

Эксперты отметили, что за год средняя стоимость авиабилетов экономкласса на внутренние направления выросла на 7% и достигла 17 тысяч рублей за билет «туда-обратно». Рост цены авиабилетов в бизнес-класс составил 20% и достиг 112 тысяч рублей за перелет «туда-обратно». Согласно данным исследования, доля авиабилетов, которые представители бизнеса приобретали в салон бизнес-класса по России, составила 4%, а за рубеж – 10%.

Исследование показало, что чаще всего по России отправляются в командировки сотрудники компаний добывающей и обрабатывающей промышленности и энергетики.

— Доля авиабилетов, забронированных представителями этого сектора экономики, составила 21%, а рост числа командировок по сравнению с прошлым годом – 17%. На втором месте по деловой активности в регионах – фармацевтические компаний: на них приходится 19% всех деловых поездок по России. На третьем месте – сотрудники FMCG-компаний, а на четвертом – IT-компании. Ритейл компании стали на 53% чаще отправлять своих сотрудников в командировки по России в 2019 году, но заняли лишь пятое место.

Самым дорогим международных перелетом в 2019 году стала однодневная командировка сотрудника добывающей и обрабатывающей промышленности из Лондона в Нью-Йорк и обратно на рейсе авиакомпании British Airways. За авиабилет в салоне бизнес-класса компания заплатила 894 тысячи рублей.

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