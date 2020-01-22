СО РАН полностью выполнило госзадание за 2019 год

Об аспектах выполнения государственного задания рассказал председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон на заседании президиума РАН в Москве, сообщает издание «Наука в Сибири». СО РАН продолжило работу по Плану комплексного развития (ПКР), а также по программе «Академгородок 2.0».

План комплексного развития (ПКР) Сибирского отделения РАН в 2019 году был представлен на различных федеральных и региональных площадках, включая Международный форум и выставку технологического развития «Технопром-2019». В ноябре минувшего года СО РАН направило в адрес Министерства науки и высшего образования РФ письмо с отчетными материалами по Плану комплексного развития. Кроме того, в течение всего 2019 года проводилась активная работа по экспертной проработке механизмов реализации этого документа. Что касается «Академгородка 2.0», то Сибирское отделение вместе с правительством Новосибирской области сформировали перечень мероприятий и задач по развитию научной, инжиниринговой, научно-производственной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур из средств федерального бюджета. Кроме того, велась подготовка по организации научно-образовательного центра мирового уровня на базе научных институтов и вузов НСО. Стоит отметить, что впервые в новосибирском Академгородке прошел праздник День Академгородка, в котором приняли участие жители Академгородка и ученые — сотрудники институтов Новосибирского научного центра и Академпарка, ветераны и многие другие.

Отмечается, что одной из самых масштабных проблем 2019 года стали лесные пожары на территории Сибири — Сибирское отделение РАН разработало программу «Цифровые технологии мониторинга и прогнозирования экологической обстановки Сибири» и предложило включить ее в состав национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Также в числе глобальных и значимых аналитических материалов, подготовленных в СО РАН, — предложения по научному развитию Ангаро-Енисейского региона, сделанные по поручению Российской академии наук для ответа на поручение президента РФ Владимира Владимировича Путина.

В качестве приоритетных направлений в области международного сотрудничества Сибирское отделение назвало страны Центральной (Внутренней) Азии, в том числе Китай и Монголию. В частности, в 2019 году в СО РАН запланировано создание Международного научного центра по проблемам трансграничных взаимодействий в Северной и Северо-Восточной Азии. Основной целью подразделения станет проведение фундаментальных исследований по проблемам пространственного развития регионов Северной Азии и экономического, научно-технологического и гуманитарного взаимодействия со странами Северо-Восточной Азии.

В числе важнейших достижений Сибирского отделения его глава отметил официальный старт строительства в Омске высокотехнологического катализаторного производства. Мощность предприятия позволит обеспечить независимость России в самой чувствительной зоне — нефтепереработке.

Традиционно в ноябре-декабре 2019 года в СО РАН шла большая работа по экспертизе отчетов научно-технических результатов, которые были получены в научных организациях и вузах.

— Подготовлено 450 экспертных заключений, — прокомментировал Валентин Пармон. — Наибольшее их количество выполнено по направлениям медицинских наук (24,8 %) и архитектуры (26,7 %). В работе приняли участие 127 экспертов, из них 3 академика, 12 членов-корреспондентов РАН, 64 доктора наук и 48 кандидатов наук.

Кроме того, Сибирское отделение РАН принимало активное участие в научном обосновании решения экологических проблем Байкала.

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