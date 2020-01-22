В ДСК «КПД Газстрой» сменился директор по продажам

— Для меня настало время заниматься своими проектами, изменить вектор приложения своих сил. Я создал компанию ООО «Метр», которая будет оказывать помощь застройщикам в маркетинге, а также в продаже их строящихся объектов, — рассказал InfoPro54 экс-директор по продажам ДСК «КПД Газстрой» Эдуард Ляхов. — Вместе со мной ушла часть команды из отдела продаж. Думаю, что у нас получится занять определенную нишу на меняющемся рынке недвижимости региона.

Бизнесмен намерен активно взаимодействовать с ведущими экспертами и аналитиками Новосибирска. Он также отметил, что за 10 лет работы на рынке недвижимости у него сформированы хорошие кейсы, наработаны компетенции и круг знакомств.

— Сейчас сложно говорить о цифрах первоначальных вложений, выручке и прибыли, но, с точки зрения продаж, мы рассчитываем в 2020 году реализовать от 500 до 700 квартир, — говорит Эдуард Ляхов. — Не думаю, что мы станем конкурировать на этом поле с агентствами недвижимости. Мы будем выстраивать взаимодействие в партнерстве как по прямым продажам конечным покупателям, так и по партнерским продажам.

О стратегии работы компании предприниматель пока говорить отказался. В настоящий момент идут переговоры с застройщиками Новосибирска.

Компания «Метр» планирует работать с жильем разного класса. Ляхов напомнил, что в его портфолио есть опыт продаж не только эконом-жилья (ЖК «Чистая слобода») но и домов комфорт-класса (ЖК «Астра», ЖК «Созвездие»), а также знаковых дорогих объектов — ЖК «Статус». Все эти жилые проекты создавались и продавались при непосредственном участии Эдуарда Ляхова и его команды.

Вместо Ляхова продажи в ДСК «КПД-Газстрой» возглавил его зам — Валерий Коваленко.

— В «ГПД Газстрой» сформирована профессиональная слаженная команда, сверстан план продаж на 2020 год. Я уверен, несмотря на мой уход, поставленная акционерами задача будет выполнена. Валерий Коваленко — человек надежный, профессиональный и проверенный. В компании все идет по намеченному, — говорит предприниматель.

С 2008 по 2014 год Эдуард Ляхов занимал пост замгендиректора по продажам ЗАО «Строитель». В 2014 году возглавил АН «Верное решение» (аффилированное с ЗАО «Строитель»), в 2015-м перешел на должность директора по продажам в ДСК « КПД Газстрой».

Фото предоставлено Эдуардом Ляховым