Эксперты ожидают резкого роста просроченной ипотечной задолженности

В августе текущего года просроченная ипотечная задолженность в России снизилась всего на 0,1% или на 55 млн рублей против 0,9% или 345 млн рублей месяцем ранее и против снижения на 1,1% или на 850 млн рублей в январе текущего года. Уже этой осенью тренд последних лет, показывавший снижение банками объема просроченных ипотечных кредитов, может измениться в направлении роста. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе анализа открытых данных Банка России и собственного портфеля долгов.

Эксперты подчеркивают, что с начала года просроченная ипотечная задолженность показывала стабильный темп снижения в размере около 1% ежемесячно. Так, в феврале она сократилась на 1,1% по отношению к январю текущего года, в марте — на 1%. Максимальное сокращение произошло в мае по отношению к апрелю — на 1,5%. По итогам августа 2019 года объем просроченной задолженности снизился всего на 0,1% до уровня 73,2 млрд рублей.

— Замедление темпов снижения объема просроченных ипотечных кредитов до 0,1% в месяц говорит о вероятном начале периода роста проблемной ипотечной задолженности. Это означает, что некоторые банки начинают накапливать просроченную ипотечную задолженность на своих балансах, но в целом уровень остается достаточно низким – 1% от общего портфеля задолженности по ипотеке. Замедление темпов, вероятно, продолжится до конца года. Перед новым годом банки захотят улучшить отчетность путем продажи просроченных ипотечных кредитов», — отметил Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант».

По данным агентства, ипотечная задолженность в Новосибирской области на 1 марта 2019 года составляла 1,596 млрд рублей (снижение в феврале текущего года составило 2,9%), тогда как в августе она была на уровне 1,643 млрд рублей, увеличившись 0,9%.

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