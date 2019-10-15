Школа для всей Сибири

В фазу материализации вступает, пожалуй, один из самых ярких инфраструктурных проектов 2020-х годов — Международная Школа будущего «РОСТ». Да, хронологический масштаб — уже двадцатые: их идейное начало раньше календарного. И в образовательной сфере обозначено оно именно рождением школы «РОСТ». А в полной именной развертке — Центр Развития Образовательных Систем и Технологий

Локация школы — жилой комплекс «Жуковка», задуманный и возведенный холдингом TS Group. Комплекс, который сам недавно стал градостроительной сенсацией, удивив Новосибирск тонкой и интеллигентной проработкой понятия «самодостаточность» и умелым использованием архитектурно-исторических цитат. Модернистская интерпретация стиля «Belle Époque» (он же — стиль императрицы Евгении) в облике «Жуковки» дала Новосибирску совершенно новый пример работы с сугубо современным форматом: передовая, высчитанная системность + нарядный, завораживающий деталями историзм. В сумме же получилось уникально-органично.

Общий вид на блок дополнительного образования

Архитектура полета и напора

Впрочем, школа не будет цитировать стиль «бель эпок», у нее совершенно другой архитектурный нарратив, другая базовая метафора. Вместо Парижа эпохи барона Османа — ошеломительный футуризм. Точнее, футуро-экспрессионизм в духе великой Захи Хадид. Не будет преувеличением сказать, что проектов такой степени выразительности не знала социальная архитектура не только Новосибирска, но и всей Сибири.

Команда, работавшая над обликом школы, намерено не стала цитировать в ее формах стилистику жилой части «Жуковки», предпочтя поставить тумблер архитектурной контрастности на максимум. Во-первых, радикальное различие — это самый небанальный генератор гармонии, во-вторых, «летучая» архитектура школы самым проницаемым образом обозначает ее уникальную учебную доктрину. Ведь школа — это не только эффектная компоновка стен, это, прежде всего, педагогический концепт.

Школа рассчитана на 528 учеников. Для такого огромного здания (15762 кв. м) это число кажется совсем небольшим, но разработчики концепции исходили из пропорции «15 детей на класс». Именно такое число учеников признано контактно-эффективным. Дюжина — детское сообщество, в котором органично складываются дружбы и здоровое мотивационное соперничество (творческое, товарищеское, а не ожесточенное). Дюжина имеет лучшую педагогическую проницаемость, учитель может уделить внимание каждому ученику (тогда как в обычном классе из 30-40 человек педагоги, бывает, запоминают имена всех детей к концу учебного года). Кадровый состав школы уже формируется, идет целевое наполнение учительского коллектива по конкурсному принципу. Задействованы будут и особые внештатники — преподаватели НГУ. К слову, дебютом такой практики в свое время стал Царскосельский лицей — в числе прочих там работали и университетские профессора. Отчего идейная граница между «детской» школой и вузом была прозрачной. А педагогические плоды того концепта всем очевидны. Не ясно, сыщется ли в числе будущих учеников Саша Пушкин 21 века, но то, что школа даст неординарное поколение, очевидно.

Колыбель лидеров

— При разработке концепции использовался огромный интернациональный массив опыта, — поясняет собственник TS Group Александр Бойко. — Это и наработки культовых советских физматшкол, и концепты спецшкол Южной Кореи, и опыт новейших образовательных комплексов России — это «Летово», гимназия Сколково, «Хорошкола». Думаю, школа «РОСТ» продолжит собой тот же самый ряд, ибо для Сибири она уникальна, это образовательный бренд с федеральным потенциалом. Конечно, формой финальной учебной отчетности будет, как и везде, ЕГЭ. Но цель — не просто высокие баллы учеников в этой оценочной системе, а их высокий конкурентный потенциал в новейшем постиндустриальном укладе. Не секрет, что школьное образование в своем стандартном воплощении очень страдает от инерции. То есть учат тому, что нужно было вчера и позавчера. А сейчас темп развития общества таков, что многие компетенции обесцениваются еще на этапе получения — профессии вытесняются системно-техническими решениями, не требующими участия человека. Уже отмирают экономисты-планировщики, потом архаикой станет живой бухгалтер. И так далее. А образовательная сфера должна работать на опережение. Почему, к примеру, в большой имперский период от Петра до Александра I Россия сделала такой цивилизационный рывок? Да потому что тогда ее образовательная сфера работала на опережение! А при Николае I, напротив, началось отставание — тренд на опережение был утрачен, принесен в жертву формальному «орднунгу», отчетности. Потому мы и построили педагогическую доктрину так, чтобы ученик получал навыки и фундаментальные, и актуальные. Чтобы формировался как гармоничная, многогранная личность, умеющая вжиться в постиндустриальный уклад, в информационное общество. Большая ставка сделана на раннее воспитание научного мировосприятия, на культивацию личности аналитического типа. Потому, к примеру, у нас лаборатории тут будут по лучшим канонам университетов — максимально оснащенные. Чтобы детям были доступны не только простейшие иллюстративные опыты из курса физики и химии, но и собственная научная работа. Это сделает школу центром детской научной жизни для всего региона, позволит подключить такой мощный имиджевый ресурс, как региональные научные олимпиады. При этом мы хотим, чтобы дети не становились изнуренными наукой социопатами (или «ботанами», как они сами говорят). Для этого мы продумали рекреационную и спортивную составляющую.

Стадион с зонированием для разных игр, с теннисным кортом, крытый спорткомплекс, полноценный бассейн в 25 метров. Спортивная инфраструктура позволит нам устраивать спортивные мероприятия «надшкольного» масштаба и пригодится всей «Жуковке» в целом.

Особой будет и система отбора учеников. За основу взяты принципы оксфордских школ, где принцип «деньги решают все» отнюдь не является универсальным. Набор в школу «РОСТ» предполагает дифференцированный подход: бесплатно для способных, стипендии за счет специального фонда. Не будет и принципа «Учим любых детей за ваши деньги». Потому что не любых…

— В «РОСТе» решающим фактором будет не толщина родительского кошелька, а потенциал ученика, — подчеркнул Александр Бойко. — Наш принцип — это сквозной мониторинг предпочтений и дарований ребенка. Мы будем изучать личность в развитии, будем отмечать перемены в научных приоритетах — и сообразно этому конфигурировать личный скрипт обучения. Оставляем нишу на бюджетников — их наберем по итогам тестирования со всей Сибири. Это, кстати, станет мотивировать и платников — перейти на «бюджет» по итогам успеваемости и научных достижений. В общем, самогенерация слепого пафоса будет преодолена — принципы формирования здоровой атмосферы мы позаимствовали у физматшкол. А для пафоса хватает других мест и брендов! К слову, школа станет работать и как ресурсный центр совершенствования учителей. Будем «прокачивать» кадры для всех школ города и региона — давать новые компетенции, новый профессиональный тонус тем, кто не хочет оставаться «училками», «марьваннами».

Самый звучный аккорд

Строительная фаза проекта стартует в 2020-м, а первая очередь будет введена в строй уже в 2022 году. Сначала школьное здание, начальная школа, потом библиотеки, общежитие, третья очередь — крытый спортблок, студии дополнительного образования (56 помещений), уже упомянутый центр переподготовки учителей. Инвестиции в проект составляют 1655 млн рублей.

— Сейчас мы дорабатываем финансовую модель процесса, — пояснил Александр Бойко. — В августе был финансовый совет с участием депутатов заксобрания, губернатора, представителей банковского сектора. Нам дали понять, что проект получит поддержку, мы в данной проектной модели увидим именно частно-государственное партнерство. Часть финансовых средств будет компенсироваться за счет государства. Это даст удешевление стоимости обучения. В прежней финансовой модели стоимость обучения была 55-66 тысяч ежемесячно, то теперь она обойдется в 40 тысяч рублей. Это уже посильно для многих семей, желающих, чтобы дети получили качественное образование, сообразное запросам времени.

В общем контексте большого проекта «Жуковка» школа позиционируется как ярчайший аккорд, как самая сочная, самая вкусно-красивая «вишенка» инфраструктуры. До сдачи школы даже придерживаются последние жилые секции комплекса — пятая и шестая — фактически готовые в физическом смысле.

— Да, они готовы, но пока не выставлены на продажу, — подтвердил Бойко. — В риэлтерские релизы они попадут вместе с вводом школы в эксплуатацию. Мы решили дать этим секциям комплекса самое «аппетитное», буквально эксклюзивное инфраструктурное сопровождение. Пожалуй, эти секции станут самым селективным товаром в нашей обойме. Впрочем, школа эта — инфраструктурный прорыв для всего Новосибирска, потенциальная сенсация образовательной сферы. Я не просто на это надеюсь, я в этом уверен. Абсолютно!

Фотографии предоставлены АО «ТРАНСЕРВИС».

Проектная декларация на сайте www.zhukovka-nsk.ru