В Новосибирске повторно объявлен конкурс на строительство станции метро «Спортивная»

Мэрия Новосибирска повторно объявила конкурс на работы по строительству станции метро «Спортивная». Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

— Средства бюджета Новосибирска, Новосибирской области на оплату по настоящему контракту составляют в 2019 году — 376 млн рублей, в том числе средства бюджета Новосибирской области — 375 млн рублей, средства бюджета города Новосибирска — 996,9 тыс рублей, — говорится в документации.

Итоги конкурса будут подведены 21 октября 2019 года.

Напомним, первый конкурс на строительство станции метро был объявлен в начале сентября. Согласно документации первого конкурса, закончить станцию должны до 30 ноября 2021 года. В частности, в октябре 2019 года должны начаться подготовительные работы, устройство фундаментов и основания станции. Входную группу подрядчик должен начать делать в марте 2020 года, кровлю — в августе 2020 года, внутреннюю отделку — в мае 2021 года. Пусконаладочные работы запланированы на июнь 2021 года, благоустройство и озеленение территории — июль 2021 года.

Ранее, infopro54 сообщал о том, что в начале июня проект станции метро «Спортивная» не прошёл Главгосэкспертизу. Несмотря на это в июле рабочие начали готовить место для будущего строительства станции. Заявка была отправлена на повторное рассмотрение после устранения недочётов. Планируется, что станция метро «Спортивная» откроется в 2022 году для организации молодёжного Чемпионата мира по хоккею.

Фото: Юлия Данилова