В Новосибирске повторно объявлен конкурс на строительство станции метро «Спортивная»

Мэрия Новосибирска повторно объявила конкурс на работы по строительству станции метро «Спортивная». Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.
— Средства бюджета Новосибирска, Новосибирской области на оплату по настоящему контракту составляют в 2019 году — 376 млн рублей, в том числе средства бюджета Новосибирской области — 375 млн рублей, средства бюджета города Новосибирска — 996,9 тыс рублей, — говорится в документации.
Итоги конкурса будут подведены 21 октября 2019 года.
Ранее, infopro54 сообщал о том, что в начале июня проект станции метро «Спортивная» не прошёл Главгосэкспертизу. Несмотря на это в июле рабочие начали готовить место для будущего строительства станции. Заявка была отправлена на повторное рассмотрение после устранения недочётов. Планируется, что станция метро «Спортивная» откроется в 2022 году для организации молодёжного Чемпионата мира по хоккею.
Фото: Юлия Данилова
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