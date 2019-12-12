Эксперты подсчитали, сколько живут россияне после выхода на пенсию

Российский мужчина после выхода на пенсию проживет в среднем еще 7,5 лет, а женщина 22,6 года – выяснила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Оценка средней продолжительности жизни россиян после выхода на пенсию производилась на основании средней продолжительности жизни мужчин и женщин в российских регионах. Расчет выполнен с учетом текущего возраста выхода на пенсию: 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин. Жители пяти регионов РФ, вся территория которых приравнена к районам Крайнего Севера, выходят на пенсию на пять лет раньше.

Лишь в 11 регионах из 85 средний мужчина проживет на пенсии более 10 лет. В оставшихся 74 регионах мужчина проживет меньше. При этом 14-кратный разрыв по этому показателю среди мужчин в зависимости от региона их проживания (от 1,3 до 18,6 лет) впечатляет ничуть не меньше, чем трехкратный разрыв между мужчинами и женщинами.

Возглавляет рейтинг самых неблагополучных по данному показателю регионов Республика Тыва, где зафиксирован минимальный средний «период дожития» у мужчин, равный всего лишь 1,3 года. В Иркутской области и Еврейской автономной области мужчины в среднем после выхода на пенсию живут 3,2 и 3,4 года соответственно.

Меньше четырех лет на пенсии живут мужчины в Амурской, Кемеровской и Новгородской областях.

Рекордно долгий для мужчин срок жизни после наступления пенсионного возраста – 18,6 лет – зафиксирован в Республике Ингушетия.

Вторую и третью строчки рейтинга занимают Республика Дагестан и город Москва с показателями в 15 лет и 14,4 года соответственно.

От 10,5 до 12 лет после наступления пенсионного возраста проживут мужчины в Чеченской, Кабардино-Балкарской республиках, Мурманской области, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Саха (Якутия), Санкт-Петербурге и Северной Осетии.

В Новосибирской области «период дожития» у мужчин составляет, по данным FinExpertiza шесть лет.

Что касается женщин, то в 80 регионах из 85 средний срок жизни слабого пола после выхода на пенсию составляет 20 и более лет.

Наименьшее его значение зафиксировано в Республике Тыва – 16,2 года. Гораздо дольше – 19,4 года – живут на пенсии женщины в Еврейской автономной области.

Немногим менее 20 лет проживут на пенсии жительницы Амурской области, Забайкальского края и Кемеровской области.

Самая значительная средняя продолжительность жизни у женщин после выхода на пенсию зафиксирована в Республике Ингушетия – 29,1 год. Жительницы Республики Саха (Якутия) будут находиться в статусе пенсионеров 27,1 года. Чуть меньше этот показатель в Мурманской области – 26,3 года.

От 26,1 до 24,6 лет после выхода на пенсию живут женщины в Москве, Магаданской области, Республике Дагестан, Камчатском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Северная Осетия, Кабардино-Балкарской Республике. В Новосибирской области средняя продолжительности жизни женщин после выхода на пенсию составляет 22 года.

— Сегодня нам уже точно известно, что выход на пенсию для мужчин и женщин отодвинется на пять лет. А вот какова будет продолжительность жизни при этом – пока неясно. В своем прогнозе до 2035 года Росстат дает три прогноза – низкий высокий и средний. Если мы достигнем продолжительности жизни у мужчин в 77 лет и женщин в 85 лет, как следует из высокого прогноза, то, несмотря на продление срока выхода на пенсию, мужчины после достижения пенсионного возраста будут жить на 4,5 года дольше, а женщины – на 2,4 года дольше. А вот если реализуется низкий прогноз, то после выхода на пенсию мужчины будут жить на 2,8 года меньше, а женщины на 2 года меньше. Я считаю, что одна из важных задач, которые встанут перед новым поколением госуправленцев, – не допустить сценария, при котором россияне после выхода на пенсию будут жить даже меньше, чем сейчас, — отмечает Агван Микаелян, член совета директоров сети FinExpertiza.

Фото: pixabay.com, автор- useche70