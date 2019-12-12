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ВТБ готовит выпуск структурных облигаций

  • 12/12/2019, 17:04
Первые выпуски структурных облигаций ВТБ планируется провести в первом квартале 2020 года.

ПАО Банк ВТБЦентральный Банк РФ зарегистрировал Программу облигаций Банка ВТБ серии С-1, в рамках которой можно эмитировать такие бумаги. Регистрация Программы открывает широкие возможности для размещения различных инструментов, которые ранее были недоступны ввиду ограничений российского законодательства.

В рамках программы планируется эмитировать такие типы облигаций, как обратно-конвертируемые, кредитные, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Срок ее действия неограничен, максимальный объем всех выпусков составит 1 трлн руб. при возможном сроке обращения бумаг до 100 лет. Выпуск структурных облигаций стал доступным после появления ФЗ от 18.04.2018 N 75-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в части регулирования структурных облигаций». Облигации, которые планируется размещать в рамках программы, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

— Создание лучшего на рынке провайдера инвестиционных решений для физических лиц и институциональных инвесторов – стратегическая задача ВТБ. Мы стремимся быть лидерами рынка по решению финансовых задач любого масштаба и сложности. Для этого мы стараемся предложить инвесторам максимально широкую линейку инструментов, постоянно работая над ее оптимизацией. Выпуск структурных облигаций будет служить удовлетворению растущего сегодня спроса клиентов на новые финансовые инструменты,— отметил Владимир Потапов, Главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент банка ВТБ (ПАО).

Фото: пресс-служба банка

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